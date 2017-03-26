تعرف على أغنى 9 هنود في العالم

خسرت الهند إحدى عشر مليارديراً في العام الماضي، وذلك بحسب قائمة هورون العالمية 2017 والتي تم نشرها هذا الشهر. يوجد العديد من الأغنياء الهنود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ماذا عن باقي دول العالم؟

المصدر: قائمة المليارديريين من بلومبيرغ

1 -موكيش أمباني 27.7 مليار دولار

موكيش دهيروبهاي أمباني، مستثمر ورجل أعمال هندي، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» «RIL» حيث احتلت الشركة المركز الـ 99 في تصنيف «فورتشن 500» العالمي لأكبر الشركات، كما تعتبر أيضاً أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر شركة هندية من حيث الأرباح . يمتلك أمباني حصة تبلغ نسبتها 7 .44 % في شركة «ريلاينس للصناعات المحدودة»، والتي تعمل بشكل رئيسي في مجال تكرير النفط والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات .

2. لاكشمي ميتال 16.7 مليار دولار

استطاع لاكشمي ميتال بناء أكبر مجموعة شركات في مجال الصلب والتي تفوق منافسيها بمراتب كثيرة، حيث استطاع الوصول لهذا المستوى خلال 3 عقود من الزمن، واستطاع جمع ثروة جعلته ثاني أغنى رجل في الهند ورابع أغنى رجل في العالم “تصنيف عام 2008 حسب مجلة فوربس الأميركية”، وهو مؤسس أكبر شركة عالمية في تخصص صناعة الحديد والصلب شركة “آرسلور ميتال”.

3. ديليب شانغفي 15 مليار دولار

ديليب شانغفي هو واحد من أشهر رجال الأعمال في الهند، ومن أغنى أغنياءها، كما أنه يمتلك شهرة عالمية في مجال الأعمال وخصوصاً صناعة الأدوية لكونه المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Sun متعددة الجنسيات والتي تتخصص في مختلف مجالات الصناعات الدوائية.



4. عظيم بريمجي 13.3 مليار دولار

يشغل عظيم بريمجي المولود في 24 يوليو 1945 منصب رئيس مجلس إدارة شركة “ويبرو” التي يقع مقرها في مدينة بنغلور والتي أصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر في الهند. لقد استطاع بريمجي أن يستغل الكفاءات الهندسية الموجودة بوفرة في الهند ليحول شركة صغيرة تعود إلى أسرته تقوم بإنتاج الزيوت النباتية وتحمل اسم “ويبرو المحدودة” إلى عملاق في مجال التكنولوجيا وأنشطة التعهيد (outsourcing).

5. شيف نادار 12.9 مليار دولار

هو مؤسس مشارك في مجموعة HCL ويملك ثروة قدرها 12.9 مليار دولار. وكان نادار قد أسس المجموعة المتخصصة في تصنيع برامج تشغيل الحاسوب، وهي من رواد الصناعة الجديدة للحواسيب. تملك المجموعة اليوم أعمالاً في 31 دولة حول العالم. كما يملك نادار توجها كبيراً في الأعمال الخيرية، وذلك من خلال المؤسسة التي تحمل اسمه والتي تركز بالمرتبة الأولى على التعليم.



6. سيريس بوناوالا 8.74 مليار دولار

سيريس بوناوالا هو مؤسس مؤسسة سيروم في الهند، والتي تعد أكبر مصنع لقاحات في القارة الآسيوية منذ عام 1966. الشركة مسؤولة عن تلقيح 65 % من الأطفال حول العالم سنوياً بإحدى لقاحاتها. في عام 2015، دخل بوناوالا في محادثات لبيع أجزاء من شركته. ومن الجدير بالذكر أن بوناوالا يملك كذلك شركة متخصصة في الطيران الخاص تدعى «طيران بوناوالا».



7. أوداي كوتاك 8.67 مليار دولار

تأسست مجموعة كوتاك ماهيندرا عام 1985، ورسخت مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية سمعة في الهند. ويشغل أوداي كوتاك حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام لبنك كوتاك ماهيندرا المحدود. وفي 25 أبريل 2010 أعلنت «كوتاك ماهيندرا للخدمات المالية المحدودة» التابعة للمجموعة، إطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في خطوة عكست التزامها بتوسعة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

8. كومار بيرلا 7.8 مليار دولار

كومار بيرلا هو واحد من أبرز رجال الأعمال في الهند وقارة آسيا والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Aditya Birla Group متعددة الجنسيات وهي ثالث أكبر شركة في الهند، وأثبت كومار على طول مسيرته احترافيته وذكائه الكبير متجاوزاً أي انتقادات وجهت له ولأعماله.



9. ديش جوبتا 4.8 مليار دولار

ديش جوبتا هو مؤسس «لوبين»، وهي أكبر مصنع في العالم للأدوية التي تعالج مرض السل. حصل جوبتا على شهادة الماجستير في الكيمياء وعمل في شركة أدوية بريطانية قبل أن يؤسس عمله الخاص. وتبلغ ثروة ديش جوبتا اليوم بحسب آخر التقديرات 4.8 مليار دولار.