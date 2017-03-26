Arabian business
قطاعات وصناعات

انطلاق معرض الخليج للتغليف والطباعة في دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
انطلاق معرض الخليج للتغليف والطباعة في دبي

يشهد اليوم  الكشف عن تقنيات جديدة غير مسبوقة مع انطلاق فعاليات معرض الخليج للتغليف والطباعة 2017 في الفترة ما بين 26 – 29 مارس، في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدم المعرض حلولا شاملة لقطاع الطباعة التجارية والتغليف.

وسيجد زوار المعرض اليوم من المهتمين بعالم الطباعة أحدث التقنيات والابتكارات من مختلف الشركات الكبرى حول العالم والتي ستطلق حلولها الخاصة بالطباعة التجارية والتغليف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب تأكيد جيمس صامويل مدير مجموعة الفعاليات في معرض الخليج للتغليف والطباعة.

 

 

ومن خلال المعرض،  ستتمكن الشركات المحلية من التعرف على التوجهات الجديدة في قطاع الطباعة، حيث سيتم تقديم وطرح أحدث التقنيات والبرامج من قبل أكثر من 200 عارض. سيوفر معرض الخليج للتغليف والطباعة للمشاركين إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات والتعرف على كيفية النمو بأعمالهم ومواكبة أحدث المتغيرات في قطاع الطباعة.

ويقول صامويل: "إن كل العارضين هم مصنعين مبتكرين قاموا باثبات أنهم يملكون حلولاً مناسبة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والعديد من هذه الحلول سوف تؤدي إلى تخفيض التكاليف، والاستفادة القصوى من الوقت لامكانية التسويق بشكل فعال وبالتالي التطور الكبير لأعمال هذه الشركات في هذه المنطقة من العالم".

من أبرز الشركات العالمية في المشاركة في المعرض هي جريفين جرافيكس، هيديلبيرغ، كوداك، زيروكس، أفرا، علي الهاشمي للتجارة، بوبست، كانون، هيليوزيد وبريستيج جرافيكس. ومن أبرز المشاركين في المعرض لأول مرة شركة باربيران، هولوبرينت للحلول الأمنية، إميجينغ كير، كونيكا مينولتا، باكفورت للتغليف وشركة سن بيبرز آند ليبلز.

ستقام فعاليات معرض الخليج للتغليف والطباعة 2017 في قاعة زعبيل (4-6) في مركز دبي التجاري العالمي حتى تاريخ 29 من مارس، 2017. ويستهدف المعرض كل العاملين بالطباعة والمصممين والقائمين على أعمال العلامات التجارية، علماً بأن الدخول مجاني لجميع الزوار في هذا المعرض على مدى 4 أيام.

  يمكن إجراء التسجيل المسبق في المعرض عبر الرابط  www.gulfprintpack.com.

 

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