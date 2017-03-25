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قطاعات وصناعات

بـ 800 مليون دولار عرض منافس من إعمار لسوق دوت كوم

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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بـ 800 مليون دولار عرض منافس من إعمار لسوق دوت كوم

أكدت ماصدر مطلعة على عرض صفقة لسوق دوت كوم أن شركة إعمار تقدم بعرض من 800 مليون دولار لاستباق عرض أمازون لشراء سوق دوت كوم .

يذكر أن سوق دوت كوم ملزمة بشرط الالتزام الحصري مع أمازون خلال مفاوضات الطرفين، اي أنه لا يمكنها قبول عرض منافس خلال فترة مفاوضاتها مع أمازون.



وكانت أمازون.كوم اتفقت من حيث المبدأ على شراء شركة التجارة الإلكترونية العربية سوق.كوم بالكامل من مساهميها الأسبوع الماضي. 

وتبيع سوق.كوم الإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء والأدوات المنزلية وغيرها وهي من أبرز الأسماء بقطاع التسوق عبر الانترنت في الشرق الأوسط.

 

 

وفي العام الماضي جمعت سوق.كوم 275 مليون دولار من جولة تمويل لدعم نموها في المستقبل. ومن بين المستثمرين الذين شاركوا في جولة التمويل تلك تايجر جلوبال مانجمنت وناسبرز وستاندرد تشارترد للاستثمار المباشر ومؤسسة التمويل الدولية وبايلي جيفورد.

 

 

يذكر أن النقاش بين أمازون وسوق.كوم حول صفقة الشراء أواخر عام 2016، وكانت القيمة المقدرة مقابل الاستحواذ بلغت نحو مليار دولار.

 

 

أمَّا في الوقت الحالي فيعتبر سوق.كوم هو موقع الشركة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط في فبراير 2016، وذلك بعد أن حصلت على رأس مال جديد بلغ 275 مليون دولار، فضلًا عن بيع أكثر من 1.5 مليون منتج لعملائها في العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والإمارات..

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