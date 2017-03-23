Arabian business
قطاعات وصناعات

إطلاق منصة نون للتسوق الإلكتروني خلال أسابيع

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
إطلاق منصة نون للتسوق الإلكتروني خلال أسابيع

أكدت مصادر مطلعة لأريبيان بزنس أن منصة نون Noon.com سيتم إطلاقها خلال أسابيع قليلة.   وكانت المنصة تجري خلال الشهرين الماضيين اختبارات تجريبية- مرحلة بيتا- وتستكمل خطط الاطلاق. وتقول المصادر إن الإطلاق سيتضمن عمليات توصيل من الباب للباب خلال 3 ساعات من طلب الشراء فضلا عن سياسة ضمان استرداد النقود ومنصات دفع متقدمة.

 ويقول مصدر مطلع:" لن يترك أي جانب للمصادفة وحين إطلاق الخدمة سيصبح فورا بالإمكان طلب ملايين المنتجات المختلفة وتسليمها لك خلال 3 ساعات، كما نعمل على مدار الساعة لضمان أن كل منتجات نون أصلية".

 

 

سيتم إطلاق شركة "نون" التي تأسست في العام الماضي بقيادة محمد العبار، عبر شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الكبار في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وستقدم منصة "نون" أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج تغطي مجالات الأزياء، والإلكترونيات، والكتب، ومستلزمات المنازل والحدائق، والرياضات والنزهات، والصحة والجمال، والعناية الشخصية، والألعاب، ومنتجات الأطفال والمواليد الجدد، وغيرها.

 

وستوفر الشركة أيضاً خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة "نون للنقل"، وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، كما سيتم إتمام شراء المنتجات بوابة الدفع الإلكترونية  NoonPay المبتكرة الآمنة.

 

وتبلغ استثمارات "نون" الأولية مليار دولار أمريكي، وتعتزم مبدئياً تقديم خدماتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع خطط توسع مستقبلية تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف الشركة إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 15% مستقبلاً.

.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في قطاعات وصناعات

الإمارات تحظر استيراد المواد الغذائية من 6 منشآت برازيلية

مصر ترفع سعر تذكرة المترو 100%

الشركة السعودية للكهرباء: الدعم عدو للاقتصاد

طيران الإمارات تتيح استخدام الأجهزة الإلكترونية لآخر لحظة قبيل الصعود إلى الطائرات المتجهة لأمريكا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : "القميص المقلوب".. آخر صيحات الموضة لصيف 2017

ريك بانكس ينقل السالسا من لندن إلى دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »