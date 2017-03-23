إطلاق منصة نون للتسوق الإلكتروني خلال أسابيع

أكدت مصادر مطلعة لأريبيان بزنس أن منصة نون Noon.com سيتم إطلاقها خلال أسابيع قليلة. وكانت المنصة تجري خلال الشهرين الماضيين اختبارات تجريبية- مرحلة بيتا- وتستكمل خطط الاطلاق. وتقول المصادر إن الإطلاق سيتضمن عمليات توصيل من الباب للباب خلال 3 ساعات من طلب الشراء فضلا عن سياسة ضمان استرداد النقود ومنصات دفع متقدمة.

ويقول مصدر مطلع:" لن يترك أي جانب للمصادفة وحين إطلاق الخدمة سيصبح فورا بالإمكان طلب ملايين المنتجات المختلفة وتسليمها لك خلال 3 ساعات، كما نعمل على مدار الساعة لضمان أن كل منتجات نون أصلية".

سيتم إطلاق شركة "نون" التي تأسست في العام الماضي بقيادة محمد العبار، عبر شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الكبار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستقدم منصة "نون" أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج تغطي مجالات الأزياء، والإلكترونيات، والكتب، ومستلزمات المنازل والحدائق، والرياضات والنزهات، والصحة والجمال، والعناية الشخصية، والألعاب، ومنتجات الأطفال والمواليد الجدد، وغيرها.

وستوفر الشركة أيضاً خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة "نون للنقل"، وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، كما سيتم إتمام شراء المنتجات بوابة الدفع الإلكترونية NoonPay المبتكرة الآمنة.

وتبلغ استثمارات "نون" الأولية مليار دولار أمريكي، وتعتزم مبدئياً تقديم خدماتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع خطط توسع مستقبلية تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف الشركة إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 2% من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 15% مستقبلاً.

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