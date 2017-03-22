شركة شيفت لتأجير السيارات تطلق نظام إدارة التسليم الذكي

حصلت شركة شيفت لتأجير السيارات، وهي ذراع أعمال تأجير السيارات في مجموعة عبد الواحد الرستماني، على تكريم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي منحتها "جائزة دبي للنقل المستدام" في الدورة التاسعة من عمر تلك الجائزة. وتمنح هذه الجائزة التقدير العالي لنظام الشركة المبتكر والذكي لإدارة تسليم السيارات للعملاء بالاعتماد على تطبيقات الأجهزة النقالة.



ونجحت شركة شيفت لتأجير السيارات في تحويل نظام إدارة تسليم السيارات المستأجرة لديها إلى نظام رقمي يعتمد على الحواسيب اللوحية. ويتيح النظام الجديدة لسائقي الشركة تسجيل الدخول إلى التطبيق لتقديم تجربة فريدة وغنية للعملاء، حيث يتمكن السائقون من تسلم وتسليم المركبات للعملاء بأسلوب سهل وفعّال، ويقدم للعملاء في الوقت ذاته وسيلة مباشرة لإرسال تعليقاتهم وآرائهم وردود فعلهم عن جودة الخدمة ما يحسّن عمومًا من تجربة المستخدم.



وقال ميشيل عياط، رئيس مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات معلقًا بمناسبة الفوز بهذه الجائزة المرموقة: "تلتزم مجموعة عبد الواحد الرستماني تمامًا بتطبيق أحدث النظم والتقنيات في قطاع السيارات. فنظام إدارة التسليم التي اعتمدته شركة شيفت حلٌ رائدٌ يطبق لأول مرة في قطاع تأجير السيارات، وأثبت قدرته في تعزيز الكفاءة الإجمالية لعملياتنا. ومن خلال تطبيق مثل هذه الممارسات المبتكرة والذكية فإننا نبقى ملتزمون تمامًا بما تصبو إليه خطة دبي 2021 في بناء مدينة ذكية ومستدامة ذات أثر إيجابي على المجتمع."



وقال أشيش ناندا، المدير العام الأول لشركة شيفت لتأجير السيارات: "تتخلص التقنية التي طورناها في شركتنا من هدر الورق وتعزز جهودنا نحو الحد من انبعاثات الكربون. وهو ما منحنا حافزاً للارتقاء مستقبلًا لنوسّع هذا النظام اللاورقي، ليشمل التأجير قصير المدى لسياراتنا، وهو ما سيمكننا من تسجيل دخول وخروج سياراتنا رقمياً في المواقع المتعددة التابعة لنا، ويمنحنا هذا وسيلة أكفأ لتنظيم أسطولنا المؤلف من 6000 سيارة، والأهم من ذلك، أنه يتيح لنا تقديم خدمة غنية لعملائنا تدعمها خدمتنا عالية الاعتمادية. وتنسجم رؤيتنا في مجموعة عبد الواحد الرستماني مع رؤية السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم شيفت لتأجير السيارات في تحقيق تلك الرؤية من خلال تبني الابتكار التقني وتقديم تجربة ممتازة لعملائنا."



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتطلع شركة شيفت لتأجير السيارات من مجموعة عبد الواحد الرستماني إلى تحسين مزايا تلك الخدمة، فهي تدرس إضافة مزايا أخرى مثل وظيفة تسجيل الصوت لتحصل الشركة على فهم أفضل لشكاوى العملاء، واستخدام مخططات جانت لرسم صورة عن توزيع العمل والجدول الزمني للسائقين في التطبيق لتوفير المزيد من الفعالية. وأخيراً، إظهار صور المستخدم التالي للمركبة وتفاصيل تعاملاته السابقة.





