"دلسكو" تختار حلول كرونوس لتحسين خدمة العملاء

اختارت شركة دلسكو مجموعة حلول إدارة القوى العاملة Kronos Workforce Central من كرونوس إنكوربوريتيد، لتدعم مهمتها الاستراتيجية في تحقيق التميز في خدمة العملاء. ستساعد حلول كرونوس على تحقيق مهمة دلسكو من خلال إدارة أكثر فعالية لأكبر أصولها – القوى العاملة- مع سرعة ودقةً أكبر لفواتير موارد العمل للعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة دلسكو في دبي، ومع ما يقارب 12,000 موظف، تقدم دلسكو خدماتها لعدد متزايد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة وقطر.



ومع إدراك أن القوى العاملة هي أساس تقديم التميّز في الخدمات، فقد استخدمت دلسكو حلول كرونوس لأتمتة أكثر فعالية في جدولة الوقت وبيانات الحضور للقوى العاملة للمساعدة في تحسين الكفاءة الشاملة وإنتاجية القوى العاملة. تمكّن البنية التحتية التقنية الجديدة شركة دلسكو على تبسيط عمليات الرواتب وفواتير عملائها. وستعود بفوائد مشاركة الموظفين، وتحسين خدمة العملاء وستضيف قيمة أكبر للشركات. تركز دلسكو الآن، ومع التنفيذ الناجح للمشروع الأولي، على عملية التحسين المستمر مع كرونوس، لضمان حصول العملاء على أقصى عائد من خدمات العمالة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد بلال حسن، مدير عام تقنية المعلومات في دلسكو: " ما يميزنا عن غيرنا من الشركات هو خدمة العملاء المميزة التي نقدمها، وهي تعتمد في نهاية المطاف على قوى عاملة مدارة جيداً. لقد كانت الجدولة الفعالة والتتبع عنصراً أساسياً في تمكيننا من إدارة قاعدة العملاء والموظفين المتنامية، مع العلم أنها ستساعدنا على تحسين الإنتاجية والتحكم على التكاليف وتبسيط العمليات للاستمرار في تعزيز قدرتنا خدماتنا بما يتماشى مع استراتيجية خارطة الطريق الرقمي لدينا".

جدير بالذكر أن دلسكو قد نالت جائزة أفضل الممارسات Best Practice Award في ورشة عمل كرونوس لايف في الشرق الأوسط KronosLIVE Middle هذا الشهر. وتعليقاً على هذه الجائزة قال براكاش باراب، مدير حلول الموارد البشرية: " تشكّل دلسكو القوة الغير مرئية لعملائها. ونريد لخدماتنا أن تكون متقنة من المرة الأولى، وأن ينبهر عملاؤنا دوماً بفرق العمل التي تعمل لديهم. تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في تمكيننا من القيام بذلك، وتشكل هذه الجائزة إقراراً رائعاً على جهودنا المتواصلة في دفع حدود التميز في الخدمة".

كما قال أحمد الشريف، مدير المبيعات في كرونوس لمنطقة الشرق الأوسط: " نحن فخورون بتسليمنا جائزة أفضل الممارسات لشركة دلسكو في ورشة عمل كرونوس لايف لهذا العام، حيث كان للشركة أثراً إيجابياً في تقديم حلول إدارة القوى العاملة لدفع نتائج أعمال إيجابية من خلال إدارة تكاليف العمالة، وزيادة الإنتاجية وتعزيز مشاركة الموظفين".