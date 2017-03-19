مجموعة "عجلان واخوانه" توقع اتفاقية استثمارية بمليار ريال مع مجموعة "ساوند" الصينية﻿

وقعت مجموعة "عجلان واخوانه" اتفاقية استثمارية بمبلغ مليار ريال مع مع مجموعة "ساوند جروب" الصينية لإقامة عدة مشاريع مشتركة داخل المملكة ، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين ، وضمن منتدى الأعمال السعودي الصيني الذي عقد في بكين بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والصيني و نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة عجلان واخوانه" ، محمد بن عبد العزيز العجلان، وعن الطرف الآخر نائب رئيس مجلس إدارة ساوند جروب السيد جيانج آنبينج



ويقدر حجم الاستثمار المتوقع من تنفيذ الاتفاقية مليار ريال في مجالات : معالجة مياه الصرف الصحي في مواقع مختلفة من انحاء المملكة ، تحلية المياه المنتجة من الآبار في حقول متعددة، وإقامة محطات تحلية مياه في رابغ وجنوب المملكة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



وأكّد رجل الأعمال السعودي محمد بن عبدالعزيز العجلان أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - التي تشمل عدة دول آسيوية ومنها الصين تشكل رافداً كبيراً لدعم اقتصاد البلدين الصديقين، وتأتي ضمن خطط تفعيل "رؤية السعودية 2030" الرامية أيضاً إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، وكذلك دعم رأس المال السعودي والمستثمرين السعوديين في كافة المجالات.

وأشار العجلان، أن رأس المال السعودي نجح في الاستثمار الدولي من خلال الوجود في أبرز دول العالم اقتصاداً، ومنها جمهورية الصين الصديقة، بفضل من الله، ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة مؤكداً أن ذلك الدعم أكسب رأس المال السعودي حرية الحركة دون قيود ومنحه التسهيلات اللازمة كافة.

وتضمنت الاتفاقية طيفاً واسعاً من مجالات التعاون للاستثمار المشترك في مشاريع من الممكن استثمارها داخل المملكة في المجالات التالية: البحث والتطوير في التكنولوجيا الحديثة ، وتطبيق التكنولوجيا في مجال حماية البيئة، تكنولوجيا التناضح العكسي، معالجة المياه، تحلية المياه، التصميم الهندسي، وخدمات تجهيز المعدات الكاملة لإدارة الطاقة الحديثة ومشاريع تطوير تكنولوجيا توفير الطاقة، التصميم والدعم الكامل للمعدات والمقاولات العامة لمشاريع محطات الطاقة وتحلية المياه ومعالجة المياه، المقاولات العامة لحماية البيئة مثل معالجة الغاز العادم والمياه العادمة وغيرها في محطات الطاقة والتعدين والصناعات الكيميائية، تصنيع واستيراد وتصدير المنتجات ذات العلاقة.



و"عجلان واخوانه" شركة سعودية تأسست عام 1979 ، وهي واحدة من الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع الملابس التقليدية للرجال في المملكة ودول الخليج العربي بالاضافة للملابس الجاهزة. ويعمل في الشركة حالياً أكثر من 9000 موظف في أكثر من 10 دول .

وتتميز الشركة في تجارة الشماغ والغتر والملابس الجاهزة، وللشركة استثمارات كبيرة في مجال العقارات في المملكة وأوروبا وأسيا وأمريكا والصين. وتستثمر في الملكية الخاصة في أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط (البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الهند، الصين، وكوريا) من خلال صندوق الملكية الخاصة أوالإستثمار المباشر. بالإضافة إلى الإستثمار في سوق الأسهم في 25 بلدا بالإضافة إلى تحالفاتها التجارية والاستثمارية المشتركة مع كبرى الشركات حول العالم.



و مجموعة "ساوند " التي تأسست عام 1993، شركة صينية تعمل في منتجات وخدمات قطاعات الطاقة الجديدة والبيئة، وتمتلك عدداً من الشركات ، و سلسلة صناعية في قطاعات معالجة المياة والمخلفات ، تشمل الإستثمار والتدريب والتطوير والإستشارات والتصميم والإنشاءات والعمليات. والمجموعة منصة لعمليات تصنيع الإنجازات التي تتم في مجال البحث العلمي من خلال الربط بين الإنتاج والدراسة والبحث. وتمتلك الشركة فرقاً لتصميم والبحث والتطوير ولديها 400 براءة إختراع.



