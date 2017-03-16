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قطاعات وصناعات

السعودية والصين.. اتفاقات بقيمة 65 مليار دولار

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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السعودية والصين.. اتفاقات بقيمة 65 مليار دولار

(رويترز) - قالت وزارة الخارجية الصينية إن السعودية والصين وقعتا اليوم الخميس مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بقيمة نحو 65 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لبكين.

وأعلن ذلك نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ منغ في قاعة الشعب الكبرى.

ومن الجدير بالذكر فإن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين تعزز علاقات البلدين؛ خاصة أنها تشهد توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية العملاقة، التي ستتركز على الطاقة والصناعة.    

وبحسب ما ذكرته صحيفية سبق، فإنه بقدر الفتور في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين قبل نحو سبعة عقود مضت؛ بقدر الترابط والشراكة القوية بينهما اليوم، بعدما تأكد لمسؤولي البلدين أن المصلحة العامة للشعبين السعودي والصيني تقتضي توثيق هذه العلاقات وتنميتها على كل المستويات.

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