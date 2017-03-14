النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.. الأسرع نموًا على مستوى الشرق الأوسط

حصلت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج على لقب "أسرع شركات النفط نمواً في الشرق الأوسط منذ 2015م" من قبل مجموعة "وود ماكنزي" المجموعة العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة والمعادن والتعدين، حيث حظيت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بهذا الإعتراف الدولي بعد أن شهد صافي إنتاجها منذ العام 2015م ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 57,000 برميل نفط في اليوم.



وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت شركة النفط العمانية تحقيق نموٍ جيدٍ في الإنتاج والربحية بآن معاً، وذلك بعد أن بدأت عمليات الإنتاج بنجاح في منطقة الإمتياز 60 وإدارة الأصول المشغلة لمحطة مسندم للغاز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المشتركة الأخرى في سلطنة عمان، ونتيجة لذلك شهد إنتاج الشركة نمواً كبيراً من 33,000 إلى 57,000 برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحلول العام 2020م مع انتهاء مشروع خزان ودخوله حيز التشغيل.



وفي تعليقه على أداء شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج تحدث الفاضل عياد البلوشي نائب الرئيس المالي: "نسعى في شركة النفط العمانية إلى إيجاد الاستثمارات التي من شأنها أن تستفيد من تجربة سلطنة عمان الواسعة في قطاع النفط والغاز، كما نسعى إلى تحقيق نتائج تشغيل قوية، وعوائد مالية مجزية، فضلًا عن البحث عن الفرص التي من شأنها أن تساهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة في السلطنة، وتوفير قاعدة للتنمية المهنية للقوى العاملة الوطنية، وما هذه النتائج الإيجابية التي حققناها على مدى السنوات الثلاث الماضية إلا ترجمة للاستراتيجية السليمة لعملياتنا و أدائنا".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتركز نشاط شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بين إدارة الاستثمار في موجودات الشق العلوي على المستويين المحلي والعالمي، وتهدف هذه الاستثمارات إلى الاستفادة من خبرة عُمان في صناعة النفط والغاز لتحقيق نتائج تشغيل قوية وعائدات مالية مجزية، وتشغل الشركة حاليًا ثلاثة مناطق امتياز في سلطنة عمان (منطقة الإمتياز 60، ومنطقة الإمتياز 42، و منطقة الإمتياز 48)، كما تشارك في تشغيل عدد من المشاريع المشتركة الكبرى مثل حقل خزان للغاز الذي تشغله شركة بي بي، وحقلي مخيزنة ومنطقة الامتياز 9 اللذان تشغلهما شركة أوكسيدنتال للنفط. لقد تمكنت الشركة من تعزيز موقعها الاستراتيجي في قطاع النفط والغاز الأمر الذي يتيح لها إمكانيات توسيع دورها في هذا القطاع الحيوي للسلطنة.



ومن جانبه قال الفاضل أشرف المعمري، نائب الرئيس لشؤون الشركة: "استطاعت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج أن تحقق نموا متصاعدا مع إعطاء الأولوية لمشاريع القيمة المحلية المضافة، وبذلك تمكنا من تحقيق عوائد ملموسة من خلال تعزيز تطوير الأعمال في السلطنة، علاوة على تطوير كفاءات الموارد البشرية ".



