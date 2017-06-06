بوز ألن هاملتون: المؤسسات في الإمارات بحاجة لضمان أمن إنترنت الأشياء

أشار تقرير صادر مؤخرا عن بوز ألن هاملتون الى أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي في منطقة الخليج العربي عبر مختلف القطاعات بدءا من التصنيع والنقل الى الطاقة. ولا تزال قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية، بل أعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

ويبيّن تقرير بوز ألن هاملتون الصادر تحت عنوان "الدليل الميداني لإنترنت الأشياء" أن القطاعات تتحول الى إنترنت الأشياء بوتيرة أكبر بكثير من القدرة على ضمان أمنه. نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية. أما إنترنت الأشياء فيربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي الى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة.

وكانت أحدث "مراجعة سنوية" قامت بها مختبرات كاسبرسكي قد كشفت أن دولة الإمارات العربية المتحدة إستُهدفت بثلاث هجمات كبرى على الأقل في العام 2016. ويبرز مؤشر الاتصال العالمي 2017، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها المملكة العربية السعودية وقطر، هي أكثر البلدان اتصالا في المنطقة. ومع زيادة الاتصال، ترتفع قابلية الأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء على التعرّض للتهديدات السيبرانية.