أكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في العالم

للا توجد قائمة يترقبها القراء بشغف واهتمام مثل قائمتنا لأكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في العالم، والتي جاءت نتاجاً لأوسع عملية بحث واستقصاء أجرتها أريبيان بزنس عالمياً في مختلف الدول والقطاعات.

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برعت الشخصيات العربية من الرجال والنساء الذين وقع اختيارنا عليهم في مجالات متنوعة شملت الأعمال، والإعلام، والأزياء، والرياضة، والطب، والعلوم، والأنشطة الحقوقية. كثير من تلك الشخصيات وقف موقفاً حازماً وحارب طويلاً من أجل ما يؤمن به، بينما ضحى آخرون على مدار سنوات بدمائهم وعرقهم ودموعهم من أجل تحسين حياة شعوبهم ومجتمعاتهم سواء في أوطانهم الأم أو حول العالم، فيما نجح عديدون في اقتحام مجالات كالإعلام، والترفيه، وعرض الأزياء،والعلوم، صعُب عليهم دخولها من قبل.

وتمتد قائمة هذا العام إلى بقاع كثيرة حول الأرض لتشمل رومانيا، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا حيث يُحدث العرب تأثيراً ملموساً هناك منذ فترة. إنه لأمر رائع أن نرى خبرة ومهارة هذا العدد الكبير من العرب حول العالم، مع تقديرنا لأهمية حجم ما ينجزه العرب في أوطانهم الأصلية. ومع إقبال الشباب بشكل أكبر على تأسيس أعمالهم الخاصة، نتوقع ارتفاع أعداد رجال الأعمال منهم في المنطقة أيضاً.

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كيف أعددنا القائمة؟

ومثلما نقول دائماً، يُعتبر مفهوم التأثير موضوعياً، ولكننا نؤمن بأننا اخترنا 100 شخصية عربية لا جدال حول تأثيرها، وبدأنا بالبحث وحصر أكثر من 1000 شخصية عربية تعيش في كل دولة بالعالم، وقمنا باختيارهم وتقييمهم بناءاً على تأثير أعمالهم على العامة، وقدرتهم على التأثير في القرارات وفي آراء السكان. وكما هو الحال دائماً لا تشمل قائمتنا أفراد الأسر الحاكمة أو السياسيين أو أعضاء الحكومات.

وتوضح قائمتنا أن العرب يتركون بصمة حول العالم، وفي كل مجال تقريباً، ومع هذا الكم المذهل من الإنجازات، كان من الصعب حصر القائمة في 100 شخصية. وبينما قد لا يتفق الجميع مع اختياراتنا، إلا أننا نأمل أن يتم النظر إلى قائمتنا على انها احتفال وتقدير للشخصيات التي أنجزت الكثير عالمياً.

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