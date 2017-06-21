إدارة متاحف الشارقة تنظم معرضاً يكشف أسرار علم التنقيب

يحتفي متحف الشارقة للآثار بعلماء الآثار ودورهم الهام في الكشف عن أسرار الماضي في إمارة الشارقة، وذلك من خلال تنظيم معرض يستمر على مدار عام كامل ويتضمن مجموعة من أبرز القطع الأثرية المكتشفة في هذه المنطقة من قبل علماء الآثار وكذلك بعض الادوات المستخدمة في عمليات التنقيب والتوثيق للمكتشفات.

وتقام فعاليات معرض "علماء الآثار في الشارقة" الذي افتتح خلال شهر مايو في متحف الشارقة للآثار، ويتيح للزائرين إمكانية إلقاء نظرة على الدور البارز الذي يؤديه علماء الآثار أثناء قيامهم بالتنقيب في المواقع وتوثيق المقتنيات المكتشفة فيها والحفاظ عليها. كما يستعرض الحدث أساليب العمل العلمية المتبعة، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات المستخدمة في هذا المجال، والتي تتضمن المجارف، وأدوات القياس، والسجلات المخصصة للملاحظات.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمثل المعرض تكريمًا لهذا التخصص المهني الذي ساهم في الكشف عن المواقع التاريخية، ومنها موقع مليحة الأثري في الشارقة. وحتى الوقت الحالي، يواصل علماء الأثار تنفيذ عمليات التنقيب والكشف عن مظاهر الحضارات القديمة، والتي يبلغ عمرها آلاف السنين، للتعرف على ثقافاتها وتقاليدها، وأنشطتها التجارية، والحياة الاجتماعية فيها، وأنظمتها، وتأثيرها على تصاميم صناعة الخزف والفخار، والفنون، والمجوهرات.