بوز ألن هاملتون: تعيين مسؤولين في منصب نائب الرئيس الأول

إنتخبت شركة بوز ألن هاملتون العالمية للاستشارات والتكنولوجيا فادي قساطلي وسهيل المقدّم لتولّي منصبي نائب الرئيس الأول. ومن خلال منصبه الجديد، سيشارك فادي قساطلي في قيادة منصة الابتكار في القطاع العام وقيادة منصة نشاط الرقمنة الحكومية، بينما سيعزز سهيل المقدّم الاستراتيجية والتصميم التنظيمي للشركة من خلال خبرته الواسعة في شؤون إدارة رأس المال البشري.

هذين التعيينين البارزين يشكّلان خطوة إضافية مهمّة في مسيرة بوز ألن هاملتون لتعزيز نشاطها في البيئة المتطوّرة للقطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد إلتحق فادي بشركة بوز ألن هاملتون في العام 2006، وهو يتمتّع بأكثر من 22 عاما من الخبرة في الاستشارات الإدارية. ومنذ العام 2011، كان عضوا ناشطا في منظمة الرواد الشباب العرب حيث قام بتدريب أصحاب مشاريع جديدة من الشباب ومندوبي أعمال وطلاب جامعات. فادي مجاز في علوم الإدارة من جامعة HEC في مونتريال وبكالوريوس في الإدارة من جامعة ماكغيل (McGill).

عمل سهيل في البداية لدى شركة بوز ألن هاملتون في العام 1996 بعد نيله شهادة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفرد. إستمرّ في عمله في الشركة حتى العام 2003، ثم عاد اليها في العام 2014 ليرأس وحدة التنظيم ورأس المال البشري لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.







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