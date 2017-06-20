الرؤية 2030 محط تركيز الدورة الأولى للقمة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية

تستمر الثورة الصناعية الرابعة في لعب دورٍ كبيرٍ في تغيير بيئة العمل خاصةً مع زيادة الاعتماد على الذكاء الصناعي والأتمتة في شتّى الصناعات. وفي هذا الإطار كشفت مؤسسة كيو إن إيه إنترناشونال القائمة في دبي والمختصة في تنظيم الفعاليات بين شركات الأعمال عن خطتها لعقد أول قمةٍ من نوعها في المنطقة لمناقشة التحديات الفريدة الناتجة عن هذه التغيرات والتي ستؤثر على قطاعي الموارد البشرية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.

وتُعتبَر القمة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية التي ستُعقَد بين 20 و21 نوفمبر 2017 الأولى من نوعها المخصصة بالكامل لتكنولوجيا الموارد البشرية في المملكة وستكون فرصةً لالتقاء مدراء الموارد البشرية بخبراء صناعة التكنولوجيا من المملكة في الوقت الذي تخصص فيه السعودية استثماراتٍ كبيرة في مجال الحلول التكنولوجية الرائدة تماشياً مع خطط "الرؤية السعودية" 2030.

وعن هذه القمة قال مدير مؤسسة كيو إن إيه إنترناشونال سيده إن.سي: "تأتي الدورة الأولى من القمة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية متزامنةً مع التحوّل الرقمي في مجال الأعمال الذي تشهده المملكة، وهذا يجعلها فرصةً مثاليةً لمد جسور التعاون بين قطاع الموارد البشرية والإمكانات الكبيرة التي يتيحها قطاع التكنولوجيا. كما أنها القمة الأولى من نوعها في المملكة التي تركز على الثورة التكنولوجية القائمة في بيئة العمل اليوم وتقترح حلولاً للاستفادة منها لتحقيق نجاحٍ أكبر في القطاعات العامة والخاصة والحكومية."