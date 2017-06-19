شراكة جديدة بين فالفولين وزافكو في الإمارات

أعلنت ’فالفولين‘ عن تعيين شركة ’زافكو‘ موزّعاً معتمَداً لمنتجاتها التي تحمل علامة ’فالفولين‘ التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذه الشراكة الجديدة أن تجمع منتجات الزيوت فائقة الجودة من ’فالفولين‘ مع شبكة التوزيع القوية التي تتمتّع بها ’زافكو‘ وحضورها البارز في السوق المحلّي. وتهدف ’فالفولين‘ عبر هذا إلى توفير منتجات ممتازة مع معايير خدمة استثنائية لصالح العملاء لأجل منحهم المزيد من القيمة وخيارات أفضل.

تم توقيع الاتفاقية بين الشركتين من قِبَل كريغ موغلر، نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية وتوريد المنتجات لدى ’فالفولين‘، وعظيم يوسف زاي، رئيس شركة ’زافكو‘، وذلك في المقر الدولي لشركة ’زافكو‘ بدبي.

تعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال أنور شامي، المدير العام والمدير الإقليمي للمبيعات لدى ’فالفولين الشرق الأوسط وأفريقيا‘: "هذه خطوة بارزة وأساسية لنا في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بشكل عام، إذ أن تمثيل شركة ’زافكو‘ لعائلة منتجات علامة ’فالفولين‘ التجارية في الإمارات سيسمح لنا تعزيز تواجدنا وزيادة حصّتنا في هذا السوق الرئيسي المهم. ونحن نتميّز من خلال توجّهنا الذي يركّز على قيامنا بالأعمال بشكل مباشر، وعبر هذه الشراكة سوف نتمكّن من توفير منتجات ’فالفولين‘ الممتازة وخدماتها الاستثنائية لصالح عملائنا ومنحهم قيمة أعلى وخيارات أفضل."