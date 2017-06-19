شراكة جديدة بين فالفولين وزافكو في الإمارات

أعلنت ’فالفولين‘ عن تعيين شركة ’زافكو‘ موزّعاً معتمَداً لمنتجاتها التي تحمل علامة ’فالفولين‘ التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذه الشراكة الجديدة أن تجمع منتجات الزيوت فائقة الجودة من ’فالفولين‘ مع شبكة التوزيع القوية التي تتمتّع بها ’زافكو‘ وحضورها البارز في السوق المحلّي. وتهدف ’فالفولين‘ عبر هذا إلى توفير منتجات ممتازة مع معايير خدمة استثنائية لصالح العملاء لأجل منحهم المزيد من القيمة وخيارات أفضل.
تم توقيع الاتفاقية بين الشركتين من قِبَل كريغ موغلر، نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية وتوريد المنتجات لدى ’فالفولين‘، وعظيم يوسف زاي، رئيس شركة ’زافكو‘، وذلك في المقر الدولي لشركة ’زافكو‘ بدبي.
تعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال أنور شامي، المدير العام والمدير الإقليمي للمبيعات لدى ’فالفولين الشرق الأوسط وأفريقيا‘: "هذه خطوة بارزة وأساسية لنا في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بشكل عام، إذ أن تمثيل شركة ’زافكو‘ لعائلة منتجات علامة ’فالفولين‘ التجارية في الإمارات سيسمح لنا تعزيز تواجدنا وزيادة حصّتنا في هذا السوق الرئيسي المهم. ونحن نتميّز من خلال توجّهنا الذي يركّز على قيامنا بالأعمال بشكل مباشر، وعبر هذه الشراكة سوف نتمكّن من توفير منتجات ’فالفولين‘ الممتازة وخدماتها الاستثنائية لصالح عملائنا ومنحهم قيمة أعلى وخيارات أفضل."
تجدر الإشارة إلى أن ’فالفولين‘ قد احتفلت في العام 2016 بمرور 150 سنة على مباشرة عملياتها، مما يجعلها أقدم علامة تجارية لزيت المحرّكات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بنت سمعتها الكبيرة عبر إنتاج مجموعة من المنتجات المخصّصة لسيارات الركّاب والمعدّات الثقيلة على حد سواء، شاملة زيوت المحرّكات، زيوت أنظمة نقل الحركة وعلب التروس، سوائل التبريد وزيوت الأجهزة الهيدروليكية.
ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإنه يجري تصميم المنتجات بهدف تحسين الأداء ورفع الاعتمادية وزيادة عمر المركبة أو المعدّة المزوَّدة بهذه الزيوت، ويتم تسويق هذه المنتجات واستخدامها حالياً في أكثر من 140 دولة حول العالم وذلك من قِبَل ملايين العملاء الذين يعبّرون عن رضاهم الكبير تجاهها. وتتابع ’فالفولين‘ الاستثمار في مجال تطوير الوعي الدولي العام حول العلامة التجارية، ويظهر هذا مثلاً عبر اتفاقية تمتدّ لسنوات عديدة وقّعتها الشركة مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي أصبحت بموجبها شريك زيوت السيارات الرسمي للنادي الإنجليزي.
من جهته، قال عظيم يوسف زاي، رئيس شركة ’زافكو‘: "يسرّنا فعلاً إضافة ’فالفولين‘ إلى مجموعة منتجاتنا في سوق الإمارات العربية المتحدة. ونحن واثقون أننا سنترك أثراً قوياً في سوق الزيوت عبر الاعتماد على شبكتنا الواسعة للتوزيع وقاعدة عملائنا العريضة ومكانة أعمالنا الخاصّة في قطاع التجزئة والمتمثّلة بمنافذ ’زي ديغري‘ (ZDEGREE). إن علامة ’فالفولين‘ التجارية ليست بحاجة لتعريف ولديها باقة غنية جداً من المنتجات الملائمة لهذا السوق. وسنتمكّن بالتأكيد من الوصول إلى مستويات أعلى عبر الارتكاز على جهودنا المشتركة. ففي الوقت الحاضر، تُعدّ الإطارات المساهم الأبرز في عائداتنا لكن بعد الشراكة مع ’فالفولين‘ فإننا نرتقب مساهمة كبيرة من أعمال الزيوت في السنوات القادمة."
تم تأسيس ’زافكو‘ في العام 1993 وهي إحدى الشركات الرائدة لتوزيع إطارات وبطاريات السيارات في الشرق الأوسط. كما تنشط الشركة على المستوى العالمي من خلال عملياتها في أوروبا، جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتلبية احتياجات مئات العملاء في القارّات الست. أما في دولة الإمارات، فإنها ستقوم بتوفير زيوت ’فالفولين‘ حصرياً للمركبات عبر سلسلتها المستقلّة من ورش الصيانة التي يشغّلها قسم أعمال التجزئة الخاص بالشركة تحت اسم ’زي ديغري‘.المزيد من أخبار الإمارات
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