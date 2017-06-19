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قطاعات وصناعات

تاليس تفوز بعقود جمع الأجرة الجديدة لمترو القاهرة

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
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تاليس تفوز بعقود جمع الأجرة الجديدة لمترو القاهرة

وقعت ’تاليس‘ في العاشر من يونيو بحضور معالي وزير النقل المصري السيد هشام عرفات، عقدان جديدان لأنظمة التحصيل يغطيان 19 محطة جديدة في مترو القاهرة، ويشكل كلا العقدان جزءاً من مشروع توسيع الخط 3.

وتغطي المرحلة 3 من المشروع الفرع الغربي للخط وتشمل 15 محطةً جديدةً كما تغطي المرحلة 4B الجاني الشرقي من الخط وتشمل 4 محطات. ويأتي العقدان الجديدان بعد فوز ’تاليس‘ في وقت سابق من ديسمبر 2015 لرفع مستوى أنظمة جمع العائدات على الخطين 1 و2 من مترو القاهرة.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ستستفيد شركة تاليس من هذه التجربة لنشر أحدث نظم ’ترانسسيتي تي إم‘TransCity TM في البنية التحتية القائمة وتشمل 70 آلة بيع أوتوماتيكية، و 177 نافذة لبيع التذاكر، و 50 محطة محمولة للتحقق من التذاكر، بالإضافة إلى 460 بوابة جديدة من بوابات الوصول الآلية التي ستعزز من سلاسة تدفق الركاب.

ويمثل مترو القاهرة حلاً فعالاً للنقل الجماعي يهدف إلى تحسين التنقل الحضري بشكل كبير في العاصمة المصرية، مما يسهم في التنمية المستدامة ويساعد على تحسين نوعية الحياة. كما سيستفيد أكثر من 4 ملايين شخص من مشروع تمديد الخط 3.
    
ويرجع حضور ’تاليس‘ في مصر الى أكثر من 40 عاماً، وتوظف ما يقرب من 500 شخص (بما في ذلك المشاريع المشتركة) في البلاد، 30 منهم يعملون حصراً على مشاريع جمع العائدات في مترو القاهرة.

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