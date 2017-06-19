شركة إنجي تشتري حصة كبيرة في "تبريد"

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، أن تعلن عن قيام إنجي، وهي شركة مقرها فرنسا، تعمل في مجال الطاقة ومشغل متخصص لشركات الكهرباء والغاز الطبيعي وخدمات الطاقة، باستثمار 2.8 مليار درهم تقريبا لتصبح إحدى أكبر مساهمي شركة تبريد.

وأشارت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة" في إعلانها الذي صرحت به في وقت سابق اليوم، أنها ستقوم بتحويل جميع سنداتها الإلزامية التحويل إلى أسهم وبيع 1.086 مليار سهم منها (ما يعادل حصة نسبتها 40% في شركة تبريد) لصالح شركة إنجي بسعر 2.62 درهم للسهم تقريبا. وستحتفظ مبادلة بــــــ1.137 مليار سهم وزيادة إجمالي حصتها في شركة تبريد إلى 42%.

وصرّح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد بعد مراسم التوقيع بقوله: "هذا تطور مهم يحسب لشركة تبريد ويبرز التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات الأخيرة كشركة تبريد مناطق رائدة في المنطقة. ومع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو، نحن على ثقة بأننا سوف نستفيد من خبرة شركة إنجي العالمية الرائدة، لاسيما في مجال العمليات وتطوير الأعمال التي تعتبر الأساس في استراتيجيتنا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر هذه الشراكة الجديدة دليلًا راسخًا على قوة شركة تبريد المالية وعلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها في السوق. وتابع قائلا: نحن مؤهلون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق المزيد من أهدافنا بعيدة المدى بوجود مساهم عالمي كشركة إنجي. وفي هذا الصدد نرحب بشركة إنجي مساهمًا جديدًا في شركة تبريد ونعرب عن تقديرنا الكبير لدعم مبادلة الدائم باعتبارها أكبر مساهمي شركة تبريد".

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فمن المتوقع إتمام هذه الصفقة خلال الربع الثالث من العام 2017، وحالما يتم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية.

تعتبر تبريد الشريك الأفضل للمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقدم حلول تبريد مناطق صديقة للبيئة تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة. وتوفر شركة تبريد حاليًا ما يفوق المليون طن تبريد من خلال 71 محطة موزعة في المنطقة تصل لأبرز المشاريع بما في ذلك؛ جميع المشاريع التطويرية في جزيرة المارية في أبوظبي، وجزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومترو دبي، ودبي باركس أند ريزورتس، ومشروع جبل عمر في مدينة مكّة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.





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