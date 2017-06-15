شارك موظفو فندق هوليداي إن دبي - البرشاء مع موظفي مجموعة "سيتي" المصرفية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخراً في فعالية للاحتفال بالروح الحقيقية لشهر رمضان المبارك بالإفطار مع مجموعة من الأطفال المحرومين.

تم ذلك بهدف الاحتفال بعام العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة الذكرى الثانية عشر ليوم المجتمع العالمي لـ"سيتي"، شارك أكثر من 200 متطوع من "سيتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وفندق هوليداي إن وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبة الإفطار مع الأيتام في مطعم ذا جيم جاردن في فندق هوليداي إن دبي - البرشاء.

قامت"سيتي" بتوزيع ما يقارب 1000 كتاب تعليمي، كما تبرع بالملابس من خلال حملة "شارك بلمسة عطاء" من أومو وكومفورت بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. كما تبرع أيضاً فندق هوليداي إن دبي - البرشاء بحقائب هدايا.

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وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تعهدت روكسانا جعفر المديرة التنفيذية لفندق هوليداي إن دبي - البرشاء بأن تساهم كل وجبة إفطار في مطعم ذا جيم جاردن في تمويل إطعام أربع جائعين.

جاء هذا التعهد كجزء من برنامج الفندق لاستدامة الشركات "حملة نحبكم"، وللتأكيد على دور الفندق كشركة عالمية مسؤولة، باعتباره عضواً في ميثاق الأمم المتحدة العالمي (UNGC)، يلتزم فندق هوليداي إن دبي - البرشاء بتحقيق أهداف ميثاق الإستدامة التنموية (SDGs)، وتنفيذ 12 من 17 ممارسة عملية للمساعدة في تغيير العالم وهي - لا فقر، لا جوع، الصحة الجيدة والرفاهية، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، الماء العذب والصرف الصحي، طاقة نظيفة ومتوفرة، عمل لائق ونمو اقتصادي،التقليل من عدم المساواة، مدن ومجتمعات مستدامة، استهلاك وإنتاج مسؤول، وشراكات لأجل الأهداف.

ومن الجدير بالذكر أن فندق هوليداي إن دبي - البرشاء كان قد أطلق "حملة نحبكم" في عام 2007 كجزء من مسعاه لتخطي الحد الأدنى لإظهار المسؤولية الاجتماعيةللشركات، كما ذكر من قبل الفندق. يمكن تلخيص الرسالة الرئيسية لحملة الفندق بما يلي "الحياة لا نستحق أن نعيشها إن لم تكن لأجل غيرنا"،

وقد سمحت للفندق بأن يغرس في عقول موظفيه روح العطاء بتفضيلهم لحاجة الأشخاص الآخرين على حاجاتهم، وهذا ينعكس على الخدمة المقدمة للضيوف، وبالتالي تساعد في تحقيق أهداف العمل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه المبادرة للموظفين لإحداث التغيير في حياة الآخرين ممن يروهم أقل حظاً منهم. في السنوات التسعة السابقة، منذ بداية المبادرة، ساهم الموظفونبالعديد من أعمال التوعية الخيرية وجمع التبرعات.

وبهذا الخصوص صرحت روكسانا جعفر: "بمساعدتكم استطعنا إطعام 440776 طفل عن طريق برنامج الغذاء العالمي. هدفنا في 2017 هو دعم المعونات الغذائية في الدول الأكثر احتياجاً. يمكن لضيوفنا المساعدة في إطعام الأطفال الجائعين حول العالم بتبرعهم بخمسة دراهم (1.4 دولار أمريكي) عند تسجيل المغادرة لإطعام 5 أطفال جائعين. في عام 2014 استطعنا نقل المعونات الغذائية لـ 16500 شخص من المتضررين بالحرب في سوريا. في عام 2013 قدمنا 115000 علبة من البسكويت عالي الطاقة لضحايا إعصار هايان في الفيليبين. في عام 2012 قمنا بالتبرع بـ 74165 وجبة مدرسية حول العالم. هذا العام، من 2016 وحتى شهر رمضان، نجحنا في دعم 50000 شخص ممن عانوا من زلزال نيبال، ومازال عملنا مستمراً",

تتوفر وجبة الإفطار في مطعم ذا جيم جاردن بقيمة 109 درهم للشخص الواحد حتى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، مع أسعار خاصة للمجموعات من عشرة أشخاص أو أكثر.

من جهتها، تحتفل "سيتي" هذا العام بيوم المجتمع العالمي الثاني عشر مع أكثر من 500 متطوع من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتشاركوا جهود ما يقارب 100000 من زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم في أكثر من 500 مدينة في 91 دولة ومنطقة في النشاطات الخيرية في مجتمعاتهم المحلية.

وللسنة الثانية على التوالي، يشارك متطوعو "سيتي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيابالمساعي التي تدعم مبادرة مؤسسة سيتيالمعروفة بإسم"مسارات التقدم"تحت حملةe3“تعليم، تمكين، إشراك".يقوم المتطوعون بتمكين الشباب من خلال حملات تثقيفية تهدف للحد من التفاوت في التعليم، وخفض العقبات التي تواجه الشباب عند انخراطهم في العمل .

"يوم المجتمع العالمي هو تقليد يعود إلى عقد من الزمن لموظفي "سيتي"،الأصدقاء والعائلات، بحيث يعملون سوياً مع الشركاء لتقديم مساهمة إيجابية للمجتمع الذي نعيش فيه" تقول السيدة أليسار فرح أنطونيوس، المدير التنفيذية لـ"سيتي"في دولة الإمارات العربية. "يوافق هذا العام عام العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشرفنا المشاركة مع فندق هوليداي إن وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم الأطفال المحرومين في المنطقة. بالروح الحقيقيةفي شهر رمضان الكريم، نحن نشعر بالتواضع بهذه الفرصة للمشاركة بوجبة إفطار مع من هم أقل حظاً في هذا الشهر المبارك".

ومن جانبه أعرب السيد محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر في دبي عن شكره و تقديره لهذه المبادرة الإنسانية المقدمة من (مجموعة "سيتي" المصرفية) و ( فندق هوليدي إن ) و دعا الى المزيد من الشراكات المجتمعية لدعم الفئات الأقل حظاً و خصوصاً الأيتام حيث تحرص الهيئة على تطوير برامج الكفالة بما يحقق اندماجهم النفسي و الاجتماعي و التربوي.