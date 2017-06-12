Arabian business
قطاعات وصناعات

مجموعة بنك البحر المتوسط تضم شركة OLT كمساهم جديد﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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مجموعة بنك البحر المتوسط تضم شركة OLT كمساهم جديد﻿

تعلن مجموعة البحر المتوسط القابضة المالكة لـبنك البحر المتوسط عن بيع أيمن رفيق الحريري لحصته في رأسمالها لشركة OLT Holding s.a.l المملوكة من علاء الخواجه بثمن شراء يعكس تقييماً لمجموعة البحر المتوسط القابضة بمبلغ مليار و مئتان و سبعة و ستون مليون دولار أميركي.

تبعاً لموافقة مصرف لبنان ولعملية التملك، أصبح معظم رأسمال مجموعة البحر المتوسط القابضة موزعاً على كبار مساهميها وهم نازك رفيق الحريري 15.51%، ودولة الرئيس سعدالدين الحريري 42.24% و، OLT Holding s.a.l. بنسبة 42.24%.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فإن علاء الخواجه رجل اعمال ومستثمر مرموق شارك ولا يزال يشارك منذ 25 سنة في عضوية مجالس إدارة شركات عالمية في قطاعات الأعمال المصرفية والنشاطات التمويلية والعقارية والفندقية وشؤون الإتصالات وغيرها من النشاطات، في المنطقة وخارجها.

في تعليقه على عملية استثماره الجديد في مجموعة البحر المتوسط ، صرح الخواجه قائلا: "أن استثمار شركته هذا هو دليل ثقة ببنك البحر المتوسط ش.م.ل. وايضاً ايماناً بالقطاع المصرفي اللبناني وباقتصاد لبنان وإستقراره". واضاف قائلاً: "إن هذه المساهمة تمهد الطريق باتجاه توسيع قاعدة ملكية مجموعة البحر المتوسط وتنويعها والتي قد تؤدي، في المستقبل القريب، الى طرح الملكية للإكتتاب العام" .

بدوره، صرّح محمد الحريري، رئيس مجموعة البحر المتوسط، قائلا: "إن عملية التملك التي تمت هي دليل على الدعم المتواصل لإستراتجية بنك البحر المتوسط ش.م.ل. في تعزيز النمو وأداء نشاطاته المالية وتوسّعها ومواصلة تدعيم  قيم البنك وحماية مستثمريه وخدمتهم".

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