صحتك ويودينز تطلقان باقات علاج وتجميل الأسنان في دبي

استثمرت شركة السياحة العلاجية "صحتك" في منصة اطباء الاسنان الالكترونية "يودينز" لترويج باقات علاج و تجميل الاسنان في دبي وتماشيا مع خطة دبي 2020 لاستقطاب 500 الف زائر للسياحة العلاجية.

يودنز هو موقع وتطبيق فريد من نوعه على الهاتف يستطيع المرضى من خلاله البحث والمقارنة وحجز مواعيد أطباء الأسنان المشاركين والحصول على عروضة مميزة من خلال السياحة العلاجية في قطاع علاج وتجميل الأسنان والترويج لدبي كوجهة مميزة في هذا المجال تستهدف المنصة استثمارات تصل الى مليون درهم .

وقد أشارت الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة العلاجية في دبي الى أننا نطمح لأن تكون دبي الوجهة السياحية الأولى في المنطقة ومن بين أول 10 وجهات عالمية في السياحة العلاجية .

وهناك أكثر من 60 ألف مستخدم لهذا تلطبيق من دولة الإمارات ودول الخليج منذ تدشين التطبيق الهاتفي وأكثر من 16 آلاف بحث على موقعها .

وقد دشنت صحتك يودنز عروضا مميزة للسياحة العلاجية من خلال هاشتاج #smilenolz وهي كلمة تجمع بين العربية والانجليزية وتعني " هيا نبتسم". الحملة تغطي علاج وتجميل الأسنان بأسعار منخفضة وتشمل العروض للقادمين من خارج الدولة تذاكر السفر والإقامة بأسعار معقولة لكي تناسب أكبر عدد من السياح .

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، قال الدكتور سيف الجيبجي رئيس مجلس ادارة صحتك: "تابعنا عن كثب النمو المبهر لمنصة يودنز و زيادة عدد اطباء الاسنان المنضمين للمنصة من 400 الى 2000 خلال الاشهر القليلة الماضية و هذه الخطوة مدروسة و منطقية لتوسعة الباقات المقدمة من صحتك للمرضى العرب في المنطقة بعد اكثر من 5 الاف تجربة ناجحة في مجال الباقات العلاجية و التشخيصية في السنوات الخمس الماضية".

واضاف الدكتور هشام الصفدي المدير التنفيذي ليودينز : عقب اطلاق حملة التمويل على منصة يوركا تم الاتفاق مع "صحتك" للاستثمار في منصة يودنز ، و تأتي هذي الخطوة لترسيخ خطتنا الطموحة للتوسع الاقليمي و اضافة خدمات و منتجات جديدة لتحسين تجربة عملائنا في دولة الامارات العربية المتحدة ودول المنطقة".

و في نفس الاطار قال جوناثان اديليث المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العلاجية العالمية و مقرها في الولايات المتحدة الامريكية" هذه خطوة ايجابية تصب في مصلحة دبي لتكون الوجهه الاولى لعلاج و تجميل الاسنان وهو استثمار ذكي من شركة اماراتية رائدة في مجال السياحة العلاجية و في منصة الكترونية تعتبر فريدة من نوعها في الامارات و المنطقة".

من المعروف أن عائدات السياحة العلاجية بلغت العام الماضي 1.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد السياح في قطاع السياحة العلاجية 298 ألف سائح، و من المتوقع ارتفاع العدد من داخل الدولة وخارجها وكذلك ارتفاع الايرادات المتوقعة للسياحة العلاجية خلال العام الجاري بنسبة 15%. و اضاف الدكتور محمد ناجي من عيادة ليبرتي لطب الاسنان "اكثر من 50% من مرضانا من خارج الامارات مما يدل على نجاح جهود هيئة الصحة بدبي, طيران الامارات و الجهات الحكومية بالاضافة الى الاستثمارات في القطاع الخاص في استقطاب المرضى من المنطقة".

وقد حصدت" صحتك " جائزة افضل شركة للسياحة العلاجية عامي 2014 و 2015 في مؤتمر السياحة العلاجية الذي عقد في دبي ، بينما اختارت مجلة فوربس منصة يودنز ضمن 50 شركة ناشئة تحت الضوء في دولة الامارات العربية المتحدة و يشار الى ان منصة يودنز استقطبت اكثر من 2000 طبيب بعد تقييم دقيق لتراخيص ممارسة المهنة و تم تحميل التطبيق من اكثر من 60 الف مستخدم في الامارات و المنطقة.





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