"إيجل هيلز" تكشف الستار عن مشروع فندق بالاس شاطئ الفجيرة

أعلنت "إيجل هيلز"، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة، والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إطلاق خطة لبناء ثاني فندق خاص بها فئة خمس نجوم في الفجيرة، وذلك تأكيدًا على مساعيها لترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات وأكثرها جذبًا للسياح والمستثمرين، وبناء وجهة استثنائية تعزز موقع الفجيرة في سوق السياحة العالمي.
ويقع الفندق الفاخر الجديد " بالاس شاطئ الفجيرة" على شاطئ إيجل هيلز الفجيرة، وهو جزء من المخطط الرئيسي الذي تم تطويره من قبل إيجل هيلز للمدينة. ويعتبر أحد الفنادق الفاخرة التي يتم إدارتها من قِبل "العنوان للفنادق والمنتجعات".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة "إيجل هيلز" العام الماضي عن إطلاق مشروع " العنوان الفجيرة منتجع وسبا”، والذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارة، ويقع في منطقة شرم. ويعتبر فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" ثاني مشروع تديره شركة "العنوان للفنادق والمنتجعات" في الإمارة، والتي تعد العلامة التجارية الرائدة في مجموعة إعمار للضيافة.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيضم الفندق الجديد 162 غرفة مطلة على شاطئ البحر، بتصميم هندسي يجمع بين الفن المعاصر وتفاصيل وزخارف مستوحاة من الفن المعماري العربي بأسلوب يتماشى مع تطلعات المدينة لتحقيق مستقبل مزدهر مع الحفاظ على إرثها الثقافي. ويتخذ الفندق الفخم موقعاً بارزًا في خليج عمان الذي يشتهر برماله الجميلة، والحياة البحرية الغنية، والطبيعة الجبلية التي تضفي سكينة وهدوء على المنطقة.
وإضافة إلى الموقع المميز للفندق ضمن شاطئ الفجيرة، فإنه سيتضمن نادي رعاية صحية ومجموعة من المقاهي وعددًا من المطاعم الراقية وحوضي سباحة منفصلين للكبار وللأطفال ومراكز للاجتماعات تتميز بأعلى المعايير العالمية، وبذلك فإنه يلبي تطلعات كلاً من العائلات والضيوف القادمين بغرض العمل.
وبمناسبة الإعلان عن المشروع الجديد، صرّحت لو بينج، الرئيس التنفيذي في شركة "إيجل هيلز" قائلةً: "تنفرد إمارة الفجيرة بموقعها الرائع في دولة الإمارات، والتي تتميز بالمناظر الطبيعية الجبلية، وثقافتها المحلية الغنية، وإمكانية ممارسة مجموعة من رياضات المغامرات والأنشطة البحرية، التي تضاف إلى الإطلالة المبهرة على مياه خليج عمان والمحيط الهندي. وتحظى إمارة الفجيرة بشعبية هائلة بين السياح القادمين من جميع أنحاء العالم والسكان المقيمين في دولة الإمارات لكونها توفر لهم ملاذًا بعيدًا عن صخب الحياة ومشاغلها، كما توفر لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة التي لا تتوفر في مكان آخر ضمن الدولة."
وأضافت: " نحن نؤمن أن إمارة الفجيرة تتمتع بكل المزايا والإمكانات التي تجعل منها وجهة مثالية، والتي نسعى لإبرازها من خلال مشروع فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" الفاخر بكافة مرافقه المتكاملة، ونحن سعداء بالتعاون مع "العنوان للفنادق والمنتجعات" لتنفيذ هذا المشروع الضخم. من الرائع أن يكون لنا دور في رسم ملامح مستقبل إمارة الفجيرة بما يتماشى مع رؤية الحكومة في الدولة لتحقيق اقتصاد متنوع يحفز القطاعات غير النفطية في الدولة".
ومن جانبه، علّق أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة: "يؤكد مشروعنا الثاني في إمارة الفجيرة، على تركيزنا على توسيع نطاق علامتنا التجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق التي تشهد تطورا سريعاً. كما أن العقد الجديد لإدارة فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" من شركة إيجل هيلز يسلط الضوء على كفاءتنا في تقديم تجارب استثنائية في مجال الضيافة.
وأضاف: ""كعلامة تجارية محلية، أثبتنا نجاحنا في دبي وسنقدم نفس المعايير العالمية في الجودة والخدمة للمشروع الجديد. تعتبر الفجيرة موقعاً استثنائياً لإنشاء منتجع على شاطئ البحر، ونحن واثقون من أن فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" سيسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال تعزيز قطاع الضيافة والسياحة ".
وكما هو الحال مع جميع الفنادق التابعة لإدارة "العنوان للفنادق والمنتجعات"، يحتفي فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" بشعاره الرئيسي "حيث تتألق الحياة". وتقدم العلامة التجارية الحائزة على عدة جوائز عالمية تجربة شخصية وجذابة للضيوف في بيئة متميزة، والتي تضفي المزيد من الفخامة والأناقة لتجربتهم.
يبعد المركز الرئيسي لشاطئ الفجيرة مسافة 8 دقائق في السيارة من المطار و25 دقيقة من حدود سلطنة عمان. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2019.
ويعد شاطئ إيجل هيلز الفجيرة مشروع تطوير متعدد الاستخدامات، يضم مجتمعات سكنية مغلقة تتكون من 84 فيلا خاصة ومنازل تاون هاوس بخيارات غرفتي نوم وثلاث غرف وأربع غرف، مع شاطئ، وحديقة وإطلالة على المدينة. وسيكون أول مشروع سكني في الفجيرة بمدخل مباشر إلى الشاطئ.
ومن الجدير بالذكر أن لدى مجموعة إعمار للضيافة حالياً 10 فنادق و3 وجهات للشقق الفندقية قيد التشغيل، إضافة إلى 26 مشروعاً قيد التنفيذ تشمل "العنوان للفنادق والمنتجعات" والتي يتم تطويرها في الإمارات وتركيا ومصر والسعودية والبحرين.المزيد من أخبار الإمارات
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