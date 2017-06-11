"إيجل هيلز" تكشف الستار عن مشروع فندق بالاس شاطئ الفجيرة

أعلنت "إيجل هيلز"، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة، والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن إطلاق خطة لبناء ثاني فندق خاص بها فئة خمس نجوم في الفجيرة، وذلك تأكيدًا على مساعيها لترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات وأكثرها جذبًا للسياح والمستثمرين، وبناء وجهة استثنائية تعزز موقع الفجيرة في سوق السياحة العالمي.



ويقع الفندق الفاخر الجديد " بالاس شاطئ الفجيرة" على شاطئ إيجل هيلز الفجيرة، وهو جزء من المخطط الرئيسي الذي تم تطويره من قبل إيجل هيلز للمدينة. ويعتبر أحد الفنادق الفاخرة التي يتم إدارتها من قِبل "العنوان للفنادق والمنتجعات".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة "إيجل هيلز" العام الماضي عن إطلاق مشروع " العنوان الفجيرة منتجع وسبا”، والذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارة، ويقع في منطقة شرم. ويعتبر فندق " بالاس شاطئ الفجيرة" ثاني مشروع تديره شركة "العنوان للفنادق والمنتجعات" في الإمارة، والتي تعد العلامة التجارية الرائدة في مجموعة إعمار للضيافة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيضم الفندق الجديد 162 غرفة مطلة على شاطئ البحر، بتصميم هندسي يجمع بين الفن المعاصر وتفاصيل وزخارف مستوحاة من الفن المعماري العربي بأسلوب يتماشى مع تطلعات المدينة لتحقيق مستقبل مزدهر مع الحفاظ على إرثها الثقافي. ويتخذ الفندق الفخم موقعاً بارزًا في خليج عمان الذي يشتهر برماله الجميلة، والحياة البحرية الغنية، والطبيعة الجبلية التي تضفي سكينة وهدوء على المنطقة.