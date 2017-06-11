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السعودية: تحصيل الضريبة الانتقائية يبدأ اليوم على السلع الضارة

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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السعودية: تحصيل الضريبة الانتقائية يبدأ اليوم على السلع الضارة

تبدأ السعودية اليوم الأحد تحصيل «الضريبة الانتقائية»، التي تم تحديدها للسلع الضارة بالصحة بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها التبغ بأنواعه كافة، إضافة إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي ستبلغ 100% و50%.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، في اجتماعه الأول الذي عقده بمقر الهيئة، اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان وأعضاء المجلس.

ويأتي إقرار اللائحة التنفيذية - الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس في إطار استعدادات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية بدءاً من اليوم. وقالت اللائحة إن الضريبة المفروضة على منتجات التبغ سيكون قدرها 100% والمشروبات الغازية 50% ومشروبات الطاقة 100%.

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