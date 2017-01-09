السلام للتكنولوجيا تفوز بجائزة أفضل شريك لعام 2016

أعلنت شركة سيكسو، إحدى أبرز روّاد صناعة التكنولوجيا في العالم، منح شركة السلام للتكنولوجيا جائزة أفضل شريك في الشرق الأوسط لعام 2016 نظير أدائها المتميز، وذلك خلال قمة شركاء سيسكو التي عُقدت في سان فرنسيسكو بكاليفورنيا.



وتأسّست شركة السلام للتكنولوجيا قبل 28 عامًا، وهي إحدى الشركات المتخصّصة في تقديم حلول تكنولوجية تتسم بتنوعها وتكاملها في قطر ومنطقة الشرق والأسط.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال محمود الديب، المدير العام لشركة السلام للتكنولوجيا: "نعتز بعلاقتنا المتينة والدائمة مع شركائنا في سيسكو، فبفضل هذه الشراكة يتسنى لنا تزويد عملائنا بحلول تقنية على أعلى مستوى. لذا، يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تأتي تتويجًا لإنجازاتنا الاستثنائية. نحظى في شركة السلام للتكنولوجيا بمكانة رائدة في تقديم حلول تكنولوجيا متنوعة ومعقدة ومتكاملة بتكلفة معقولة، وهذه الجائزة تقدم مثالًا آخر على نجاحنا المستمر".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، صُممت جوائز قمة شركاء سيسكو تكريمًا لأفضل الشركات الشريكة لسيسكو نظير ممارساتها المتميزة ولكي ترسي نموذجًا لقطاع التكنولوجيا في المناطق والدول التي تنشط فيها سيسكو. وتتضمن أبرز مجالات الجوائز: الممارسات المبتكرة، والنجاح القائم على البنية الهيكلية، والبرامج الاستراتيجية التي تركز على مخرجات الأعمال، واغتنام الفرص الجديدة، ومقاربات المبيعات.



من جهته، قال زيدون أرباد، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: "تتشرف سيسكو بالعمل مع نخبة من أفضل شركاء القنوات في الشرق الأوسط لتحويل مشهد تقنية المعلومات على نحو يمكّن العملاء من تمييز وتعريف استراتيجيات عملهم. ويسعدني اختيار شركة السلام للتكنولوجيا أفضل شريك في الشرق الأوسط لعام 2016 تكريمًا على أدائها المتميز ".

يشار إلى أن قمة شركاء سيسكو تكرّم أفضل الشركات الشريكة لسيسكو العاملة في بلدان محددة في دول الشرق الأوسط. ويجري اختيار جميع الفائزين بالجوائز على يد مجموعة من الخبراء التنفيذيين في منظمة سيسكو العالمية للشركاء والمديرين الإقليميين.

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