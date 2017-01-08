5 نصائح للعاملين في التجزئة لتعزيز الإخلاص لدى العملاء

لا تتجاوز نسبة المستهلكين الذين يندرجون حالياً ضمن مجموعة "المُخلِصين" الـ 5٪، لذلك يتعيّن على تجّار التجزئة العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحفيز إقامة هذا النوع من العلاقات مع قاعدة عملائهم.



ومن هذا المنطلق قامت شركة "ICLP" المختصة في مجال تسويق برامج ولاء العملاء، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، بتحديد 5 نصائح وإرشادات تساعدت العاملين في قطاع التجزئة على تعزيز إخلاص العملاء بهم. ونذكرها في السطور التالية:

- تحفيز التأييد للعلامة التجارية والدفاع عنها: 100٪ من العملاء المخلصين ينصحون غيرهم بشراء منتجات تجّار التجزئة الذين يدينون لهم بالولاء والإخلاص، ما يشير إلى أهمية إقامة علاقات قائمة على الإخلاص مع العملاء والحفاظ على استمراريتها.

- تصميم برامج مكافآت أكثر قوة وتأثيراً: على الرغم من أنّ المستهلكين الذين تربطهم علاقات "فارغة" أو علاقات "ميل" أو علاقات "عابرة" بالعلامة التجارية لا يعوّلون كثيراً على برامج المكافآت، تشير نتائج الدراسة إلى أنّ 79٪ من المستهلكين الإماراتيين يعتقدون أن حصولهم على مكافآت أفضل سيشجعهم أكثر على شراء منتجات العلامة التجارية. وتؤكد هذه النتائج على الأثر الفعّال لاستخدام برامج المكافآت الشخصية التي تتميّز بعنصر "المفاجأة" للعملاء وقدرتها على إدخالها "البهجة والسرور" على أنفسهم، ودورها الكبير في تحويلهم إلى عملاء أكثر إخلاصاً وولاءً.

- تخصيص وقت كافٍ لفهم احتياجات العملاء: يؤدي استخدام تجّار التجزئة بيانات العملاء لتعزيز مستوى فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم الشخصية إلى زيادة إقبال 73٪ من العملاء على الشراء والإنفاق. كما يساهم اعتماد تجار التجزئة لهذا النهج في تعزيز مشاعر الحميميّة والودّ الضرورية لبناء علاقة قائمة على الإخلاص بين الطرفين.

- بناء جسور الثقة والاحترام مع المستهلكين: يساهم حرص تجّار التجزئة على التعامل مع المستهلكين بمزيد من الاحترام والتقدير في زيادة إقبال 71٪ منهم على الشراء والإنفاق، في حين تساهم زيادة الثقة بالعلامة التجارية في تحفيز 62٪ من العملاء على شراء منتجاتها بشكل أكبر. وبالتالي فإن الثقة تعدّ عاملاً رئيسيّاً لضمان الالتزام من قبل العملاء، والذي يوجد حيثما وُجِد الإخلاص.

- التواصل عامل جوهري أيضاً: يساهم حرص تجّار التجزئة على تحسين مستويات التواصل مع المستهلكين في زيادة إقبال 68٪ منهم على الشراء والإنفاق، ما يسلط الضوء على أهمية الارتقاء بمستويات استخدام وسائل التواصل واستراتيجيات تعزيز الارتباط مع العملاء، ودورها في خلق شعور متبادل من العاطفة القوية التي تميّز العلاقة القائمة على الإخلاص.