Arabian business
قطاعات وصناعات

الصين تصب استثمارات هائلة في الطاقة المتجددة تبلغ 360 مليار دولار

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الصين تصب استثمارات هائلة في الطاقة المتجددة تبلغ 360 مليار دولار

(رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للطاقة اليوم الخميس إن الصين ستستثمر 2.5 تريليون يوان (360 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020 فيما يسعى أكبر سوق للطاقة في العالم لتقليص توليد الكهرباء باستخدام الفحم.

وأضافت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.

وكررت الوكالة هدفها وهو أن يعادل استهلاكها من الطاقة المتجددة بحلول 2020 استهلاك 580 مليون طن من الفحم وهو ما يمثل 15 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

وقالت الوكالة إن وسائل توليد الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل بما في ذلك الرياح والمياه والطاقة الشمسية والنووية ستسهم بنحو نصف طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2020.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

فرنسا تدشن أول طريق ينتج الطاقة الشمسية في العالم

"طرق دبي" تًشغل أول عبرة تعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

أكوا السعودية تفوز بعقد طاقة شمسية قيمته 220 مليون دولار بالمغرب

الكويت تبدأ تشغيل أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

تعليقات

المزيد في قطاعات وصناعات

أطباء ينصحون الألمان بالسير مثل البطريق على الجليد

عقد بقيمة 725 مليون درهم لتنفيذ المرحلة 1A6 من مشروع ون سنترال

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود في يناير

زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"دبي مول" يحصل على أول تقدير عالمي من نوعه لفئة 5 نجوم

محمد بن راشد يعين الشيخة هند بنت مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »