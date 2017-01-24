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الشارقة لإدارة الأصول تطلق مشروع "سند" باستخدام تطبيقات "SAP" وبالتعاون مع "فوجيتسو"﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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الشارقة لإدارة الأصول تطلق مشروع "سند" باستخدام تطبيقات "SAP" وبالتعاون مع "فوجيتسو"﻿

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، والمتخصصة في تنفيذ المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تنمية اقتصاد إمارة الشارقة عن إطلاق مشروع "سند"، لتطبيق نظام متقدم لتخطيط موارد المؤسسة من تطبيقات "SAP"، وذلك بالتعاون مع "فوجيتسو".

ويوفر تطبيق مشروع "سند" من خلال منصة حلول "SAP" مزايا عديدة، حيث يعزز من إمكانيات الشارقة لإدارة الأصول على تحقيق النمو الاقتصادي والاستراتيجي، من خلال تبني حلول تكنولوجية رائدة تتيحها تطبيقات "SAP". كما يُسهم المشروع في تقليص العمليات اليدوية والحد من العمليات المتكررة، من خلال إلحاق البيانات، ومشاركتها، وتحليلها، وإصدارها عبر الدوائر التشغيلية والمالية.

وقال إبراهيم الحوطي - المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، لشركة الشارقة لإدارة الأصول: "نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة بين الشارقة لإدارة الأصول و"فوجيتسو" لتطبيق حلول "SAP"، ويتمثل الهدف من هذا المشروع في ضمان التكامل، والتنظيم، وحسن سير العمل داخل الشركة، بما يُسهم في تبسيط إجراءات تقديم خدماتنا، وسيرها بإنسيابية وسلاسة. ويساعد مشروع "سند" في توحيد عملياتنا وإدارتنا المالية بغية توظيف الموارد في الشركة على الوجه الأمثل".  


وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد فريد الصباغ، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "فوجيتسو" الشرق الأوسط‘: "نحن في "فوجيتسو" نشعر بالسعادة البالغة لاختيارنا بصفة الشريك المفضل للتكنولوجيا لشركة الشارقة لإدارة الأصول. يتمثل هدفنا كواحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم في المشاركة مع عملائنا في بناء المستقبل. ومن هذا المنطلق، نحن ننظر إلى أنفسنا بصفتنا امتداداً لأعمال شركة الشارقة لإدارة الأصول، ونحن نتطلع من خلال عملنا المشترك على هذا المشروع المبتكر مع موظفي الشارقة لإدارة الأصول ، إلى تعزيز قدرتهم على تقديم خدمات متقدمة لعملائهم. لقد أتممنا الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع لشراكة فاعلة وطويلة الأمد مع شركة الشارقة لإدارة الأصول".


ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يسهم التعاون بين الشارقة لإدارة الأصول و"فوجيتسو" في تعزيزالكفاءة التشغيلية، من خلال فريق عمل مشترك من الطراز العالمي يضم نخبة من الخبراء المهنيين الحريصين على العمل وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية والممارسات الدولية.

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