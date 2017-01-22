علي بابا كلاود وإيفولف تلتزمان بالمبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد"

التقت شركة علي بابا كلاود، ذراع الحوسبة السحابية لمجموعة علي بابا مع شركة إيفولف وفداً زائراً من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في دبي يوم 13 يناير 2017.

وخلال اللقاء، قال الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية السيد بومينج لاي: "لقد كان لشركة علي بابا كلاود إسهامات ملحوظة في مجال العولمة والتكنولوجيا في الصين. وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في مبادرة التنمية "حزام واحد، طريق واحد" بفضل وجود شركة علي بابا في منطقة الشرق الأوسط، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري وتبادل التكنولوجيا المتقدمة بين الصين والإمارات".

مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" هي خطة أطلقتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية بالتعاون مع وزارة التجارة في الصين. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الترابط الإقليمي بين منطقتي وسط وغرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد صرح نائب رئيس مجموعة علي بابا ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف، السيد جيونج صن قائلاً: "لقد أظهر مركز البيانات الذي أنشأته شركة علي بابا كلاود مؤخراً في دبي مدى التزامنا المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر أيضاً إحدى المناطق الرئيسية التي تشملها مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية. وباعتبارنا إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، فإن هدفنا هو الإسراع من إحداث التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط بالاستفادة من الابتكارات الموجودة في المنطقة من خلال ما نمتلكه من أحدث التقنيات والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات".

في نوفمبر 2016، اطلقت شركة علي بابا كلاود مركز بيانات جديد في دبي تديره شركة إيفولف. وهو يعتبر أول سحابة عامة متكاملة في المنطقة تتم استضافتها في مركز بيانات محلي. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية للمهام الضرورية التي تتميز بالآمان والتكلفة المعقولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف السيد فهد الهاجري قائلاً: "من خلال تأسيس شركة إيفولف وبدء عملياتها، لا زلنا ملتزمين بالأهداف المحددة بإيجاز في كل من مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية ومبادرة مدينة دبي الذكية في إطار رؤية الإمارات 2021".

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