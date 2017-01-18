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مدينة برنو التشيكية تعتزم إنشاء أول مشروع "هايبرلوب" في أوروبا للربط مع سلوفاكيا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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مدينة برنو التشيكية تعتزم إنشاء أول مشروع "هايبرلوب" في أوروبا للربط مع سلوفاكيا

أعلنت "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز"(HTT)  اليوم عن توقيع اتفاقية استكشافية مع مدينة برنو في جمهورية التشيك، من أجل الاستكشاف الفوري لجدوى إنشاء نظام "هايبرلوب" للمدينة، مع التركيز على الربط بين مدينة برنو وبين مدينة براتيسلافا السلوفاكية التي ترتبط مع "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز" أيضًا باتفاقية تطوير، مع وجود رؤية أوسع لربط العاصمة التشيكية براغ أيضًا.


وهذه هي أول اتفاقية تبرمها "هايبرلوب" للربط بين مدينتين عالميتين. وخلال العام الماضي، توصلت الشركة ذاتها إلى صفقات تاريخية مباشرة مع جهات تنظيمية ومسؤولين حكوميين من سلوفاكيا وأبوظبي، كما تتوقع التوصل إلى اتفاقيات حكومية مماثلة أخرى هذا العام، مع الاستمرار في إنشاء الإطار التنظيمي اللازم لنظام "هايبرلوب" في جميع أنحاء العالم.
وتبعد مدينة برنو ما يقرب من 80 ميلاً إلى الشمال من براتيسلافا و 140 ميلاً إلى الجنوب من براغ. وتقع المدينة على مفترق طرق دولية من السكك الحديدية والطرق السريعة، وتستقبل محطة السكك الحديدية الرئيسية فيها 500 قطار و 50 ألف راكب يوميًا، وتعمل حاليًا بطاقتها القصوى، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.


وقال بيتر فوكرال، عمدة مدينة برنو: "إن ربط برنو مع براغ، والجهود المبذولة في براتيسلافا وغيرها من المدن في المنطقة مع الجيل القادم من النقل، سوف تمهد الطريق لمرحلة جديدة، ونتطلع إلى العمل مع " هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز" لمواصلة تقديم الابتكار وتوفير الفرص إلى مدينة برنو".
وقال ديرك ألبورن، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز: "بعد نجاحنا في حل جميع المسائل التقنية، بات من الضروري الآن بالنسبة إلينا التأسيس لعلاقات التعاون مع الحكومات في جميع أنحاء العالم. إننا في "هايبرلوب" نولي أهمية بالغة للعمل مباشرة مع الجهات التنظيمية في هذه المرحلة من التطوير، كما ينبغي صياغة القواعد والأطر الجديدة، مع البدء في بناء أنظمتنا في سلوفاكيا والإمارات، وغيرهما من الدول في المستقبل".


وقال بايبوب غريستا، رئيس مجلس إدارة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز: "بدأ العصر الصناعي مبكرًا في وسط وشرق أوروبا، وكانت تعتمد هذه المنطقة على واحد من أطول أنظمة تشغيل السكك الحديدية على هذا الكوكب. وبما أننا شركة اقتصادية رائدة عالميًا في مجال تطوير وبناء شبكات "هايبرلوب"، سنواصل العمل هنا لتحقيق الربط والازدهار في هذه المنطقة".

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