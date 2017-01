إيفولف تطلق حملة لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

أطلقت إيفولف Yvolv وهي المشروع التي تشترك فيه علي بابا كلاود والتي تقدم الحلول السحابية والخدمات المدارة في مركز بيانات مقره دبي، حملة مسابقة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وللمشاركة في هذه المسابقة يتعيّن على أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع التقاط صورة لـ "تكسي دبي" التي تحمل ملصق إعلاني من شركة إيفولف وهو " Data Is the New Oil"، ونشر هذه الصور على أحد حساباتهم فيسبوك، تويتر، أو إنستغرام وذكر اسم إيفولف وربط هذه الصورة بصفحات إيفولف. وسيعلن اسم الفائز بتاريخ 29 يناير 2017 وسيستلم جائزة وهي عبارة عن دورة معتمدة من شركة علي بابا كلاود، لزيادة معرفتهم التقنية في مجال الحوسبة السحابية بالإضافة إلى رصيد مجاني يصل إلى 2000 درهماً من الخدمات السحابية مقدمة من إيفولف.



ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد صممت هذه الحملة شركة إيفولف وبالتعاون بما فيها خدمات علي بابا كلاود، لتعريف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المتاحة حديثاً، ومختلف الخدمات المدارة الأخرى والاستشارات التي تهدف إلى تعزيز عمليات المؤسسات الإقليمية. تعمل إيفولف على رفع مستوى الوعي حول قوة البيانات وكيفية تحليلها باستخدام تقنيات متقدمة وخدمات تقنية التي من شأنها أن توفر أفضلية تنافسية استراتيجية لعملائها وتساعدهم على زيادة الكفاءة التشغيلية.



وفقا لإيفولف، سيختار المزيد والمزيد من أصحاب الأعمال اعتماد استراتيجيات التحول الرقمي لأعمالهم التجارية. و إن اعتماد الحلول السحابية على وجه الخصوص أمر لا مفر منه، حيث ذكرت الشركات الذين أخذوا على عاتقهم هذه المبادرة أنها توفر المال عن طريق الانتقال إلى البنية التحتية السحابية مع تخفيض يصل إلى 70٪ في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). يعتبر التحول الرقمي جذاباً للشركات وأصحاب الأعمال لسهولة اعتماده بسبب عدم وجود تكلفة تخديم كبيرة أو استثمار مالي كبير.

