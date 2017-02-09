انتاج أسنان جديدة بالطابعة ثلاثية الأبعاد في دبي

كشف مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، المنعقد حاليا في مدينة دبي، عن نجاح الاطباء في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد لإنتاج أسنان جديدة تعوض الاسنان التالفة والمريضة.



وقال الدكتور ناصر المالك، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، للصحفيين يوم الاربعاء، إن “المؤتمر يكشف عن أحدث التجارب في مجال طباعة الأسنان، باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تقوم التقنية الجديدة على تصوير السن المصاب بمرض، لمعرفة سُمك العظم، وتحديد أبعاده الثلاثية، ثم طباعتها بالطابعة الحديثة”.



وأكمل “توفر تقنية الطباعة الجديدة، إجراء مسح ضوئي لفم المريض، ونقل الصورة مباشرة للمختبر، لطباعة سن جديد، ليزرع خلال 48 ساعة، وهذه التقنية توفر كثيرًا في الوقت الذي يستغرقه زراعة السن بالطريقة التقليدية”.

ولفت المالك إلى أن التطور الحادث في الطباعة ثلاثية الأبعاد سيتيح للطبيب أن يقتني طابعة صغيرة الحجم في عيادته، وأن يطبع أسنان تعويضية للمرضى في العيادة، ما يختصر كثيرا من الوقت والجهد.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أيضا التصوير ثلاثي الأبعاد للأسنان المصابة بالتسوس، وهي التقنية التي تتيح للطبيب مشاهدة السن بصورة دقيقة، وتحديد الطرف المناسب للبدء في علاجه.



وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد انطلقت يوم الثلاثاء جلسات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي2017) بمشاركة 130 دولة.

وقالت شركة “إندكس″ المنظمة للحدث إن المؤتمر الذي يختتم غدا الخميس، يعد أكبر حدث متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثاني على مستوى العالم، ويقام للعام 21 .



وقال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للمؤتمر ورئيس الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: “يعتبر مؤتمر ومعرض (إيدك دبي) من أهم الفعاليات التي تحتضنها إمارة دبي سنوياً منذ 21 عاما”.

وأضاف المدني “يغطي المؤتمر عدة موضوعات منها مكافحة العدوى واستخدام الليزر في طب الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان وأمراض الفم وعلم تقويم الأسنان ومعالجة أسنان الأطفال وطب الأسنان الترميمي” .

كما تناقش الجلسات “التقنيات الحديثة للحشوات وعلاج عصب الأسنان والتركيبات، بالإضافة إلى أمراض اللثة والطب الوقائي” .