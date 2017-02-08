جي تي أيه تستضيف ورشة عمل الشرق الأوسط 2017

تستضيف جي تي أيه الشرق الأوسط GTA Middle East أول ورشة عمل لها في منطقة الشرق الأوسط Middle East Roadshow.

وكانت نقطة الانطلاق لهذه الورشة من الرياض في فندق ماريوت بتاريخ 6 فبراير، وحضرها أكثر من 180 خبيراً من مهنيي السياحة والسفر وممثلي الفنادق. وتستمر ورشة العمل هذه في دبي، في يوم الأربعاء 8 فبراير في فندق أتلانتس – نخلة جميرا.

وستربط هذه الفعالية وكلاء السفر والمتعاملين الرئيسين بـ g shop مع كبار الموردين وأصحاب الفنادق من مختلف أنحاء الأسواق الآسيوية والإفريقية والتركية، وتهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بالمنتجات وفي نهاية المطاف زيادة النمو الصادر من منطقة الشرق الأوسط إلى هذه الوجهات من خلال بناء قنوات توزيع جديدة وتحفيز فئات محددة من العملاء.

في هذا الصدد يقول رامي مشيني، نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند لدى جي تي أيه: " من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية ، فإننا نمكّن وكلاء السفر لدينا من الاتصال مع الشركاء الفندقيين الرائدين في مناطق آسيا، وإفريقيا وتركيا، مما يتيح لهم فهم العروض الرئيسية، وتشجيع السياحة العالمية مع التركيز على الأماكن الأكثر شعبيةً".

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يصبّ 35% من أعمال جي تي أيه الشرق الأوسط نحو الوجهات الآسيوية والإفريقية والتركية ، وتتطلع إلى زيادة هذه النسبة بالعشرات سنوياً.

تستضيف "ورشة عمل الشرق الأوسط 2017" Middle East Roadshow 2017 شركاء من فنادق في ماليزيا وسنغفورا وتايلاند واندونيسيا والصين وهونغ كونغ واليابان وتايوان والهند وسيرلانكا وتركيا وجنوب إفريقيا وجزر المالديف. ومن بين المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هيئة سياحة جولد كوست، أستراليا Gold Coast Tourism board.

كما سيقدم فريق خدمات الوجهات في جي تي أيه، عرضاً تقديمياً حول أكثر الوجهات الرئيسية الجاذبة والمعالم والخدمات بما في ذلك التحويلات والمتاحة للحجز على منصة GTA في آسيا وإفريقيا وتركيا.



سيستعرض أكثر من 60 شريك فندقي ومجموعات سياحية وعلامات تجارية فردية فريدة من نوعها من مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا وتركيا، على منتجاتها وخدماتها بما فيها فنادق أكور ACCOR Hotels (الراعي البلاتيني) ومجموعة فنادق ريغال Regal Hotels Group ( الراعي الذهبي)، فنادق ومنتجعات هيلتون ، مجموعة فنادق إنتركونتينانتال، فنادق ومنتجعات أنانتارا، وفنادق ومنتجعات شنغريلا وغيرها الكثير.