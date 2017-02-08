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جويل تتصدر قائمة المؤثرين في أول قمة للتسويق ورواد التواصل في دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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جويل تتصدر قائمة المؤثرين في أول قمة للتسويق ورواد التواصل في دبي
تتصدر جويل مردينيان ﻿قائمة المؤثرين ﻿في قمة ITP Live للتسويق ورواد التواصل الاجتماعي﻿

تتصدر جويل مردينيان قائمة المؤثرين في قمة ITP Live  للتسويق ورواد التواصل الاجتماعي، حيث ستكون المتحدث الرئيسي في هذه الفعالية، وذلك لكونها من أبرز خبراء الموضة والتجميل، ونظرا لأنها مقدمة برنامج تلفزيوني وصاحبة مركز تجميل هو "ميزون دي جويل" والذي تتوزع فروعه في الخليج بين قطر والسعودية والإمارات، فضلا عن تأسيسيها عيادة التجميل كلينيكا، الأمر الذي جعل جويل من المؤثرين الاجتماعيين بحوالي 5.4 متابع ومتابعة على إنستجرام.

 

هذا ومن المقرر أن تنطلق يوم الإثنين بتاريخ 20 فبراير/شباط قمة ITP Live  للتسويق ورواد التواصل الاجتماعي وذلك في فندق غروزفنر هاوس بدبي مارينا، بحضور عدد كبير من أبرز رواد الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وخبيرة  التجميل جويل مردينيان بحضور أندرو نيل المذيع المخضرم ومقدم البرامج الحوارية في قناة بي بي سي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ITP الإعلامية.

وسيلتقي في قمة ITP Live ، التابعة لمجموعة ITP الإعلامية، القائمون على أشهر العلامات التجارية مع وكالات الإعلام ومع  رواد التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حقيقة حال قطاع المؤثرين وقوتهم التسويقية في عصر الشبكات الاجتماعية.


وتعمل ITP Live  على إدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقد باشرت بالفعل العمل مع الشركات الكبيرة صاحبة العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك شركتي  DTCM  وP&G . 

وتأتي إقامة هذه المناسبة لتكون أول الفعاليات الخاصة لـ ITP Live التي تطلق في 20 فبراير، حوارا كأول خطواتها في استراتيجية العمل  مع رواد التواصل الاجتماعي الذين تتنوع اهتماماتهم لتشمل أطيافا من المحتوى الإعلامي المتنوع ولتسجيل نسبة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل الوصول إلى شرائح الجمهور المناسبة.

وستتناول مواضيع البحث في هذه القمة، موقف قطاع الإعلان من المؤثرين، وكيف يختار هؤلاء والعلامات التجارية بعضهم بعضا فضلا عن تناول قضايا هامة مثل الشفافية والقوانين، وكيف يغير المؤثرون القطاع الإعلامي. وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر كذلك نجمة الشبكات الاجتماعية العنود بدر، وتناز ديزاجي، مؤسس إنسيدو ورئيسه التنفيذي، فضلا عن جيورجيوس كوتسوليوس، رئيس إدارة المحتوى في مجموعة الفطيم، وينو ولكنسون، الشريك في نورتون روز فولبرايت، وعمر أبو العينين رئيس التسويق الرقمي والمحتوى في مجموعة الطاير للتجزئة، وأليكس معلوف عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة.

للمزيد من المعلومات حول هذه المناسبة الكبرى، والتسجيل لتذكرة ضيف مجاني يمكن الاتصال بـ  Michael.McGill@itp.com

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