ما هي دلالات استقالة الموظف؟

هل تفكر بالاستقالة؟ هل فقدت الاهتمام بوظيفتك الحالية بحثا عن ترقية أو للسعي إلى مسار وظيفي مختلف أو أسباب أخرى؟

تقول دراسة جديدة لباحثين من جامعة ولاية يوتا وجامعة ولاية فلوريدا وجامعة ولاية أريزونا إنه على الرغم من محاولاتك لإبقاء الأمر سراً، إلا أن لغة جسدك وسلوكك يكشفانك، إذ إن بوادر الاستقالة تظهر بشكل سلبي على الموظف فور تخطيطه لذلك، مما يسبب المشاكل مع المديرين والزملاء.

ووفقاً لصحيفة "مكة" السعودية، ذكر موقع (Cheat Sheet) 13 سلوكاً يفضح الرغبة في الاستقالة من العمل هي كالتالي:

1- انخفاض الإنتاجية: بمجرد أن يقل الاهتمام بالعمل لن يكون هناك أي دافع لأداء جميع المهام بكفاءة عالية. يبدأ العقل بالسرحان، وتطول فترات الراحة، ويكون انخفاض الإنتاجية نتيجة لذلك.

2- تجنب العمل الجماعي: سيكون أعضاء الفريق أول من يلاحظ انخفاض إنتاجية وقلة حماسة أحدهم، ويجزمون باقتراب استقالته لما لذلك من أثر مباشر على الفريق.

3- بذل أدنى حد من الجهد: يبحث الراغب بالاستقالة عن وسائل سهلة لأداء المهام اللازمة، حتى يتجنب الطرد من العمل، ويزداد بذلك تكاسله بجانب قلة إنتاجيته.

4- عدم الاهتمام بجذب انتباه رئيس العمل: قلة الإنتاجية والتكاسل، هما علامتان على عدم الاهتمام بجذب انتباه رئيس العمل، كما أن تجاهل اهتمامه ورأيه علامة أخرى تؤكد اقتراب استقالة الموظف.

5- التردد حول الالتزامات طويلة الأجل: يتزايد التهرب من المواعيد والالتزامات والاجتماعات، والتي ربما تحمل تغيرات أو مستجدات في العمل.

6- الانطباع السيئ: ينعكس عدم السعادة في العمل على سلوكيات الفرد، فينتقل إلى دائرة السلبية والتي تصيبه بتقلبات المزاج، ويتحول إلى شخص لئيم دون سبب.

7- ضعف الحوافز: تدريجياً ستقل الدافعية للعمل بمجرد أن يقل الاهتمام به، ويتسبب ضعف الحوافز كذلك بقلة الإنتاجية وتقليل بذل أي مجهود لأداء العمل.

8- تضاؤل التركيز على العمل: حينما لا يتمكن العمل من جذب كامل الانتباه والتركيز، يتوجه الموظف الراغب بالاستقالة بتركيزه لتصفح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

9- عدم الرضا عن العمل: يصبح الموظف مستعداً لتغيير عمله عند شعوره بتدني رضاه عن العمل، ويصبح ذلك واضحاً لزملائه.

10- عدم الرضا عن رئيس العمل: التحدث حول حماقة رئيس العمل، وعدم الاكتراث بما يقوله حول الأداء الوظيفي يمنحان انطباعاً حول تخطيط الموظف للرحيل.

11- الخروج من العمل مبكراً: التأخر في الوصول إلى العمل أو الخروج مبكراً، يوضحان استعداد الموظف للالتحاق بوظيفة أخرى.

12- انخفاض الحماسة: تضاؤل الحماسة حتى اختفائها هو السبب الرئيس لرغبة الموظف في ترك العمل والاستقالة منه.

13- عدم الاهتمام أثناء التعامل مع العملاء: عند الشعور بصعوبة التظاهر بالسعادة والحماسة عند التعامل مع الزبائن أو العملاء ومنحهم انطباعاً إيجابياً حول الشركة، يبدو أنه حان الوقت للبحث عن وظيفة أخرى.

أخيراً: الموظف يوقع على خطاب الاستقالة الآن، وسيصلك بعد قليل إن لم تتدخل.