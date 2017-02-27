شركة بلوجرين تطلق عملياتها رسمياً في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت ’بلوجرين‘ عن إطلاق عملياتها رسمياً في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتبين لها في إمارتي دبي وأبوظبي. وستتمحور مهمّة الشركة حول توفير خدمة الإنترنت اللاسلكيّة الذكية ’سمارت واي فاي‘ ضمن عدّة مواقع في أنحاء المنطقة، وذلك بهدف تزويد الوكالات الإعلانيّة والعلامات التجارية بطرق جديدة ومبتكرة للوصول إلى الجمهور.

ويسلط إطلاق عمليات ’بلوجرين‘ في المنطقة الضوء على تنامي الطلب على شبكات الاتصال والوسائط الرقمية التي تزوّد عملائها بأساليب فريدة لترويج وتسويق حملاتها في الأسواق بالاعتماد على المنصة الرقمية المبتكرة التابعة لشركة ’بلوجرين‘. وتتيح هذه المنصة المتقدّمة للمستخدمين تصميم الحملات التسويقية بأسلوب ذاتي ومستقل، بما يمكّن الأقسام والإدارات الإبداعية كافة من إعداد وإطلاق حملات رقمية متكاملة بمعنى الكلمة.

علاوةً على ذلك، تتيح شركة ’بلوجرين‘ لأصحاب العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من مزايا وبرمجيات الواجهة الخلفية التي تضمن تصميم حملاتهم بصورة فوريّة، فضلاً عن توظيف أفضل الأدوات التحليلية التي تتيح للجهات المعلنة قياس درجة الفعالية لتمكين الشركات من إثراء استراتيجيتها للإعلانات الرقمية عبر إضافة الرؤى والبيانات الجديدة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وبهذه المناسبة، قال السيد تشانديكا تشاندراس، الشريك الإداري في شركة ’بلوجرين‘: "تلعب شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانيّة (واي فاي) دوراً رئيسياً في تعزيز تحوّل المنطقة ودعم جهودها الرامية لبناء المدن الذكيّة. وندرك جيداً طبيعة الصعوبات التي تواجه المستخدمين أثناء محاولتهم استخدام هذه الشبكات سواء في المراكز التجارية أو محطات المطار، وهو ما يؤثر لسوء الحظ على التجربة الشاملة للمستخدمين. وبالتوازي مع إطلاق عمليات ’بلوجرين‘ في المنطقة، نسعى إلى مواجهة تلك العقبات عن طريق إزالة المحتوى غير الضروري والتخلص نهائياً من الشبكات شديدة البطء. وسنعمل على تحقيق ذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية تجربة المستخدم النهائي، وهذا بالضبط ما يميّزنا عن سائر الشركات الأخرى في السوق".

بدوره، قال السيد جاري ماتيلا، الشريك الإداري لدى ’بلوجرين‘: "وقعت ’بلوجرين‘ مؤخراً اتفاقية شراكة حصرية مع شركة ’تيليماتيكس لشبكات ووسائل الاتصال‘ وشركة ’اتصالات‘، حيث ستتولى ’بلوجرين‘ بموجبها إدارة خدمات الوسائط الرقمية عبر شبكاتها المثبّتة في أنحاء المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد اختيارنا مؤخراً من قبل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي من أجل إدارة وسائط الاتصال الرقميّة الخاصة بخدمة الإنترنت ’سمارت واي فاي‘ المتوافرة في كامل أسطول سيارات الأجرة التابع للمركز".

وتجدر الإشارة إلى أن ’بلوجرين‘- جنباً إلى جنب مع شركائها ’تيليماتيكس و’اتصالات‘- قد تعاونت بشكل وثيق مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة لتصميم خدمة ’سمارت واي فاي‘ المصممة خصيصاً والتي توفر لركاب سيارات الأجرة اتصالاً آمناً وقوياً بالإنترنت، كما تقدّم لأبوظبي ودولة الإمارات عموماً أكبر خدمة وسائط متعددة متنقلة ضمن سيارات الأجرة إلى جانب توفيرها شبكة إنترنت لاسلكية آمنة وقوية للركاب.

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