الإمارات تعلن عن صفقات بقيمة 5.25 مليار دولار في معرض أيدكس

(رويترز) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس عن إبرام عقود مشتريات قيمتها 5.25 مليار دولار خلال معرض أيدكس الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس وذلك بارتفاع خمسة في المئة عن مبيعات المعرض في 2015.
ويعقد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) كل عامين في أبوظبي.
وقال راشد الشامسي المتحدث باسم أيدكس إن 90 شركة حصلت على عقود خلال المعرض الذي استمر خمسة أيام.
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