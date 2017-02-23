Arabian business
قطاعات وصناعات

الإمارات تعلن عن صفقات بقيمة 5.25 مليار دولار في معرض أيدكس

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات تعلن عن صفقات بقيمة 5.25 مليار دولار في معرض أيدكس

(رويترز) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس عن إبرام عقود مشتريات قيمتها 5.25 مليار دولار خلال معرض أيدكس الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس وذلك بارتفاع خمسة في المئة عن مبيعات المعرض في 2015.

ويعقد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) كل عامين في أبوظبي.

وقال راشد الشامسي المتحدث باسم أيدكس إن 90 شركة حصلت على عقود خلال المعرض الذي استمر خمسة أيام.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

أرابتك يرفع بورصة دبي وسهم تصنيع السعودية يقفز بعد صفقة

نادٍ تركي يطالب نادٍ سعودي بمبلغ 7 ملايين ريال بسبب صفقة لاعب روماني

انتيسا ومجموعة بنوك سيقدمان 7 مليارات يورو لصفقة روسنفت

روسيا توقع صفقة لبيع حصة في روسنفت لقطر وجلينكور

تعليقات

المزيد في قطاعات وصناعات

وسط توتر العلاقات مع السعودية.. شركات مصرية تعلق اتفاقيات الإسكان

أزمة سعودي أوجيه تطال عمال القصور بالمغرب

أمراض القلب مسؤولة عن ما يقارب 30% من حالات الوفاة في الإمارات

السعودية: أسعار تذاكر القطارات أقل من التكلفة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أوبرا وينفري و آل باتشينو﻿ يزوران السعودية قريباً

حريق يدمر منزل للسفارة الإماراتية في واشنطن

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »