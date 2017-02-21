ملخص مجريات القمة العالمية للحكومات على تويتر

استقطبت القمة العالمية للحكومات 2017، التي اختتمت أعمالها في دبي الثلاثاء الماضي، أكثر من مئة متحدّث بارز من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في حوار ملهم ومشوق وتفاعلي ومستقبلي التوجه لاستشراف آفاق صياغة مستقبل الحكومات وتحسين حياة المواطنين حول العالم.

استضافت تويتر الكثير من الحوارات والنقاشات من حول العالم، وذلك بصفتها الشبكة الأولى في العالم لتبادل المعلومات الفرصة للجمهور حول العالم. من استكشاف الفضاء إلى استيطان المريخ لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وفيما يلي تغطية اختتام القمة العالمية للحكومات 2017 على تويتر.

بٌثت للمرة الأولى جلسات القمة العالمية للحكومات بثًا حيًا عبر حسابي القمة على تويتر وبيريسكوب@WorldGovSummit، وشاهد الجلسات أكثر من 700 ألف مشاهد حول العالم.

أكثر الجلسات مشاهدة:

انطلقت القمة العالمية للحكومات يوم 12 فبراير، بجلسة عن صياغة الحكومات المستقبلية تحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وشهد اليوم الثاني جلسة مع هيلين كلارك دارت بشكل رئيسي حول التغير المناخي.

العرض الذي قدمه المهندس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن النقل ذاتي القيادة.

الجلسة النهائية في 14 فبراير، والتي قدمها السير سوما شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن الاستثمار في التنمية.

استخدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تويتر للتواصل مع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعوتهم لطرح الأسئلة وتقديم اقتراحات حول مستقبل الإمارات.

وعرضت القمة العالمية للحكومات من خلال سلسلة من اللحظات التي توفرت للحضور للمشاركة بها بغض النظر عن العنوان. وكانت أهم اللحظات التي شهدت أعلى مستوى من النقاشات والمشاركة على تويتر:

جولة في متحف الاتحاد، وهي مبادرة عملت على دعم البرامج التعليمية المدرسية، ما يدل على مكانة المتحف كمورد موثوق للتراث الوطني. وعقدت الجلسة يوم 12 فبراير 2017د.

تحديات تشكيل جامعة الحكومات العالمية، وهي مبادرة تقوم على تنظيم تحدي سنوي بين الهيئات العامة من أجل التوصل إلى ثلاث أفكار مبتكرة. وعقدت الجلسة يوم 12 فبراير 2017ة.

جلسة عن مستقبل المساعدات الإنسانية تحدثت فيها الأميرة هيا بنت الحسين، التي أكدت فيها سمو الأميرة هيا بنت الحسين على أهمية إنشاء بنك للمعلومات، للسماح الحكومات لتوثيق عملها الإنساني. وعقدت الجلسة يوم 13 فبراير 2017ا.

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