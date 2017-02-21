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مؤشر بنك الخليج الأول لانطباع أصحاب الثروات يحقق 0.3% ارتفاعاً﻿ في فبراير﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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مؤشر بنك الخليج الأول لانطباع أصحاب الثروات يحقق 0.3% ارتفاعاً﻿ في فبراير﻿

أعلن بنك الخليج الأول عن أحدث نتائج "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" الذي سجل ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.31%، من 1,017.41 في شهر يناير إلى 1,020.52 في شهر فبراير، حيث أظهرت النتائج استمرار التفاؤل الحذر لدى المستثمرين في الإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت بحضور ممثلين عن بنك الخليج الأول في مكتب البنك في شارع الشيخ زايد في دبي.


وقالت هدى عبدالله محمد، رئيس شؤون العملاء المواطنين في بنك الخليج الأول: "أنا سعيدة بالإعلان عن نتائج المؤشر لشهر فبراير وأن أكون جزءاً من هذه المبادرة الهامة ضمن مبادرات إدارة الثروات في بنك الخليج الأول، حيث يمثل المؤشر أصحاب الثروات من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، متميزاً بنظرة فريدة على حالة السوق."
من جهته، قال اوديسياس تريكاليوتيس، مدير الأبحاث في شركة إيبسوس للدراسات والبحوث: "تشير نتائج شهر فبراير إلى استمرار النظرة الإيجابية للاقتصاد، نتيجة إلى عدة عوامل شملت تجاوز أسعار النفط الخام حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على اقتصاد دولة الإمارات، بالإضافة إلى زيادة في مؤشر "مدراء المشتريات" والتحركات في الأسهم في الإمارات، في الوقت الذي أدت فيه الزيادة في التضخم وانخفاض إشغال الغرف إلى التأثير سلباً على الانطباع السائد."


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم إطلاق "مؤشر انطباع الثروات"، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين في شهر يناير 2017، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق، بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.


وتلتزم إدارة الثروات في بنك الخليج الأول بتوفير الفرصة لعملائها لتنمية أو حماية أو نقل ثرواتهم من خلال مساعدة مدراء متخصصين في مجال إدارة الثروة، بالإضافة إلى برنامج محكم في إدارة الثروات والذي يشمل: فهم احتياجات وأهداف كل عميل، تقييم مخاطر محفظتهم الاستثمارية، وضع وتنفيذ خطة مالية متكاملة وتوفير متخصصين لتقديم النصائح حول أي تغيرات أو فرص جديدة.

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