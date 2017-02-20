7 من كل 10 أصحاب عمل في الامارات ينوون التوظيف في 2017

أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، الى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريباً. حيث أظهر الاستبيان بأن حوالي 7 من كل 10 من الشركات (69%) في الامارات تنوي التوظيف هذا العام.

أكد أكثر من نصف أصحاب العمل (52%) في الامارات عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة في توظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن بين الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف خلال هذه الفترة، عبّرت حوالي نصفهن (45%) عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب التنسيقية (بنسبة 28%)، في حين صرحت 27% من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب الإدارية. من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في الامارات عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "المسؤول التنفيذي للمبيعات" وذلك بنسبة 22%، بينما عبّر 15% عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "موظف خدمة العملاء"، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

أما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين (67%). يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال (بنسبة 57%). ووفقاً للدراسة، برز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52% من الشركات المتعددة الجنسيات، و51% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.



وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من ثلثي أصحاب العمل في الامارات (70%) عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68% من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

وتجدر الاشارة الى أن 75% من المجيبين في الامارات صرّحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الاثنا عشر الماضية.

وفي هذا السياق، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة الامارات، حيث يخطط 69% من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 52% ممن عبّروا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتجدر الاشارة الى أن 39% من أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف، ينوون تعبئة 5 وظائف شاغرة على الأقل. هذه النسب ليست مفاجئة، اذ يتوفر على بيت.كوم حالياً اكثر من 10,000 وظيفة شاغرة. وسنواصل العمل مع أصحاب العمل في المنطقة لمساعدتهم على ايجاد أفضل الكفاءات. كما سنتابع عملنا في تمكين ودعم الباحثين عن عمل الذين سيستفيدون حتماً من هذه الوظائف الشاعرة."

تبحث الكثير من الشركات الامارتية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس/ دراسات عليا في الهندسة (28%)، تليها شهادات ادارة الاعمال (27%) والتجارة (20%). أما بالنسبة لأكثر المهارات طلباً، فقد شملت مهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب أكثر من نصف أصحاب العمل في الامارات (54%)، ومهارات العمل ضمن فريق، والتعاون والمرونة، بحسب أكثر من النصف بقليل (51%).

وفيما يتعلق بالخبرة، صرح 32% من أصحاب العمل في الامارات بأنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بخبرة ادارة مكتبية، و31% عن خبرة إدارية، بينما يبحث 30% منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة في مجال المبيعات والتسويق.

صرح معظم المجيبين في الامارات (59%) بأن بلد إقامتهم هو الأكثر جذباً كسوق عمل مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وشملت أكثر القطاعات جذباً لأفضل الكفاءات في الامارات: العقارات والتطوير العقاري (36%)، والبنوك والتمويل (31%)، والإعلانات والتسويق والعلاقات العامة (31%)، والضيافة والاستجمام والترفيه (31%).

وأضاف المصري: "نحن نشجع الشركات التي تبحث عن موظفين، على استخدام أدوات بيت.كوم كأداة البحث عن السير الذاتية والاعلانات عن الوظائف، التي تساعدهم على تلبية احتياجات التوظيف الخاصة بشركتهم وتعبئة وظائفهم الشاغرة بفعالية وبأقل التكاليف."



ومن جانبها، قالت آرلين جونسالفز، مساعدة مدير الأبحاث في يوجوف: "إن توقعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا هو انعكاس ايجابي للاقتصاد. وبالنظر الى سوق العمل في المنطقة، نجد أن القطاع الخاص هو أكثر القطاعات التي تنوي تعيين موظفين جدد خلال الاشهر القليلة المقبلة والعام القادم بشكل عام. ومن المهم أيضاً التعرّف على أكثر المهارات والمؤهلات الأكاديمية والخبرات طلباً في السوق، كي يتمكّن الباحثون عن عمل من صقل مهاراتهم والتخطيط لمستقبلهم المهني بشكل أفضل."

تم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 2016 وحتى 22 يناير 2017، بمشاركة 3,107 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وسوريا والباكستان.