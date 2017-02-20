تغطية شاملة: قمة ITP للتسويق ورواد التواصل في دبي

انطلقت اليوم الإثنين، 20 فبراير، قمة ITP Live للتسويق ورواد التواصل الاجتماعي وذلك في فندق غروزفنر هاوس بدبي مارينا، بحضور عدد كبير من أبرز رواد الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.



هذا وتصدرت جويل مردينيان قائمة المؤثرين في قمة ITP Live للتسويق ورواد التواصل الاجتماعي، حيث كانت هي المتحدث الرئيسي في هذه الفعالية، وذلك لكونها من أبرز خبراء الموضة والتجميل، ونظرا لأنها مقدمة برنامج تلفزيوني وصاحبة مركز تجميل هو "ميزون دي جويل" والذي تتوزع فروعه في الخليج بين قطر والسعودية والإمارات، فضلا عن تأسيسيها عيادة التجميل كلينيكا، الأمر الذي جعل جويل من المؤثرين الاجتماعيين بحوالي 5.4 متابع ومتابعة على إنستجرام.

والتقى في قمة ITP Live ، التابعة لمجموعة ITP الإعلامية، القائمون على أشهر العلامات التجارية مع وكالات الإعلام ومع رواد التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حقيقة حال قطاع المؤثرين وقوتهم التسويقية في عصر الشبكات الاجتماعية.



وتناولت مواضيع البحث في هذه القمة، موقف قطاع الإعلان من المؤثرين، وكيف يختار هؤلاء والعلامات التجارية بعضهم بعضا فضلا عن تناول قضايا هامة مثل الشفافية والقوانين، وكيف يغير المؤثرون القطاع الإعلامي. وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر كذلك نجمة الشبكات الاجتماعية العنود بدر، وتناز ديزاجي، مؤسس إنسيدو ورئيسه التنفيذي، فضلا عن جيورجيوس كوتسوليوس، رئيس إدارة المحتوى في مجموعة الفطيم، وينو ولكنسون، الشريك في نورتون روز فولبرايت، وعمر أبو العينين رئيس التسويق الرقمي والمحتوى في مجموعة الطاير للتجزئة، وأليكس معلوف عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة.

وتأتي إقامة هذه المناسبة لتكون أول الفعاليات الخاصة لـ ITP Live التي تطلق في فبراير، وتشمل حوارات كأول خطواتها في استراتيجية العمل مع رواد التواصل الاجتماعي الذين تتنوع اهتماماتهم لتشمل أطيافا من المحتوى الإعلامي المتنوع ولتسجيل نسبة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل الوصول إلى شرائح الجمهور المناسبة.

هذا وتعمل ITP Live على إدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقد باشرت بالفعل العمل مع الشركات الكبيرة صاحبة العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك شركتي DTCM وP&G .

