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قطاعات وصناعات

240 ألف دولار سعر بيع هاتف محفور عليه اسم هتلر

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
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240 ألف دولار سعر بيع هاتف محفور عليه اسم هتلر

بيع الهاتف الاحمر الذي كان الزعيم النازي ادولف هتلر يستخدمه في توزيع اوامره والذي كان يعد "السلاح الاكثر تدميرا في التاريخ"، الاحد في مقابل 243 الف دولار، على ما اعلنت الدار الاميركية المنظمة للمزاد.

وقد انطلقت المزايدات عند سعر مئة الف دولار كما كان السعر التقديري يراوح بين 200 الف دولار و300 الف، بحسب دار "الكسندر هيستوريكال اوكشنز".

ورفضت دار المزادات اعطاء تفاصيل بشأن هوية او جنسية الشاري الذي تابع المزاد عبر الهاتف. وعثر على هذا الهاتف في مخبأ هتلر بعد هزيمة المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وعليه اسمه وعلامة الصليب المعقوف.

وأقيم المزاد في ميريلاند، وهو واحد من سلسلة مزادات يباع فيها اكثر من الف قطعة، يمكن المشاركة فيها من اي مكان في العالم عبر الهاتف.

وترجع اهمية هذا الجهاز الى انه كان الوسيلة التي اصدر هتلر من خلالها معظم اوامره لقادة جيشه خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب الدار.

وأوضح اندرياس كورنفيلد من دار الكسندر لوكالة فرانس برس أن التقديرات التي اعطيت بشأن قيمة هذا الهاتف تأخذ في الاعتبار "الطابع النادر والفريد" لهذه القطعة.

ووقع الهاتف بيد عسكري بريطاني يدعى رالف رينر توجه الى برلين مطلع شهر ايار/مايو من العام 1945 اي غداة استسلام المانيا للحلفاء، فأهداه اياه ضباط روس، واحتفظ به ثم اورثه الى ابنه.

وبحسب دار "الكسندر هيستوريكال اوكشنز"، يرجح ان يكون هذا الهاتف "السلاح الاكثر تدميرا" في التاريخ، اذ انه كان الوسيلة التي نقلت عبرها أوامر ادت الى مقتل ملايين الاشخاص في العالم

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