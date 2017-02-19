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نجوم مانشستر يونايتد يشاركون في ﻿سلسلة فيديوهات ﻿بنك سويسكوت ﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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نجوم مانشستر يونايتد يشاركون في ﻿سلسلة فيديوهات ﻿بنك سويسكوت ﻿

أطلق بنك ’سويسكوت‘ سلسلة جديدة من الفيديوهات المبتكرة التي يشارك فيها كابتن فريق ’الشياطين الحمر‘ واين روني إلى جانب زملائه سيرجيو روميرو وماركوس راشفورد وأنثوني مارشال. وتهدف لتسليط الضوء على نقاط التقارب التي تجمع عالمي التداول في أسواق العملات (’الفوركس‘) وكرة القدم.


وتظهر سلسلة الفيديوهات، التي تم إنتاجها تحت عنوان ’تولى القيادة‘ ويمكن مشاهدتها على الرابط www.swissquote.com/360، أوجه الشبه بين اللاعبين والمتداولين، وهي تنطوي على صيغة فريدة تقوم على قسم الشاشة إلى نصفين تم تصوير كل منهما بأسلوب زاوية وجهة النظر (POV) التي تنقل للمشاهد ما تنظر إليه عين الشخصية المشاركة في الفيديو. ويعطي كل نصف تفاصيل حقل الرؤية بزاوية 180 درجة من منظور اللاعب أو المتداول؛ ما يمنح المشاهدين نافذة فريدة برؤية 360 درجة للدخول إلى عالم الاستعدادات الذهنية والجسدية التي تسبق خوض غمار المنافسة على أرضية الملعب أو التداول في أسواق الفوركس.


ويظهر الفيديو الأول الذي تم إطلاقة اليوم واين روني وهو يؤدي تمارين الإحماء استعداداً للمشاركة في المباراة. وفي بقية الفيديوهات، يأخذنا الحارس روميرو ونظيره المتداول في القسم المقابل من الفيديو بجولة على روتينهم الصباحي، في حين نرى المهاجم الشاب راشفورد في مكالمة مرئية يطلب عبرها النصيحة من بطله المفضل أندرو كول، سفير مانشستر يونايتد. وفي فيديو آخر، نرى مارشال وهو يتأنق لحضور حفل رسمي.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم تصوير كل فيديو من السلسلة ضمن مساحة معيشة مختلفة، الأمر الذي يعكس مرونة عالم التداول غير المحصور ببيئة معينة مثل مكتب العمل أو قاعة التداول، إذ يمكن للجميع إدارة تداولاتهم من أي مكان في الوقت الحقيقي وأثناء الحركة والتنقل.


وبهذا السياق، قال مارك بوركي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لبنك ’سويسكوت‘، الشريك الرسمي الأول للتداول بالفوركس والخدمات المالية عبر الإنترنت لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم: "يتشابه عالما كرة القدم والتداول إلى حد بعيد على صعيد الحد الأدنى من مجموعة المهارات والمعرفة التي يجب امتلاكها لتحقيق النجاح. ولذلك، يسعى بنك ’سويسكوت‘ من خلال سلسلة ’تولى القيادة‘ إلى تسليط الضوء على هذه الروابط النفسية والعاطفية التي تحكم المهنتين، وذلك بالتوازي مع تعريف المشاهد بكيفية دمجها مع تفاصيل الحياة اليومية للاعبي نادي مانشستر يونايتد عبر 4 سيناريوهات مختلفة. وينسجم تصوير الفيديوهات بتقنية 360 درجة تماماً مع موقعنا البنك الريادي كأحد منصات التداول المبتكرة؛ ولا سيما بعد أن أصبحنا مؤخراً البنك الأوروبي الأول الذي يطلق تطبيق التداول باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي المصممة للاستخدام مع خوذات الواقع الافتراضي".


وأضاف بوركي: "يفخر بنك ’سويسكوت بنهج عمله المدروس والذي يقدم خبرة ونصائح معمقة وواسعة تمكن عملاءنا من اتخاذ القرار الصائب وتجنب المخاطر عبر دراسة وتوقع التغيرات المتسارعة والمتواصلة التي يشهدها عالم التداول في أسواق الفوركس".

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