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جرير السعودية ستوزع 2.15 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأخير

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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جرير السعودية ستوزع 2.15 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأخير

(رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إن مجلس إدارتها أوصي بتوزيع 2.15 ريال (0.57 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2016.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 28 فبراير شباط 2017 وسيجري توزيعها في التاسع من مارس اذار.

وتزيد تلك الأرباح عن 1.95 ريال للسهم وزعتها الشركة عن الربع المماثل من 2015 بحسب بيانات رويترز.

كانت جرير سجلت نموا نسبته 3.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 بدعم من ارتفاع المبيعات وزيادة عدد المعارض.

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