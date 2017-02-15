الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري إلى الفضاء

أطلق اليوم مركز محمد بن راشد للفضاء والجامعة الأميركية في الشارقة "نايف-1" أول قمر صناعي نانومتري إماراتي إلى الفضاء الخارجي.
وأشار كل من المركز والجامعة إلى أن القمر الصناعي تم إطلاقه عند الساعة 7:58 صباحاً حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة البيان، فقد كان مركز محمد بن راشد للفضاء والجامعة الأميركية قد أعلنا أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "نايف 1" خلال الفترة الممتدة بين 14 و25 فبراير الجاري، لافتين إلى أنه سيتم الإطلاق في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط المناخية واللوجستية الضامنة لنجاح العملية.
وأوضحا أنه سيتم الإطلاق من مركز سايتش داوان في قاعدة إطلاق المركبات الفضائية سريهايكوتا في الهند على متن الصاروخ C37-PSLV.المزيد من أخبار الإمارات
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