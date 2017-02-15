الإمارات:ضبط موقع إلكتروني يصدر التصاريح الطبية دون ترخيص

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي موقعاً الكترونياً يزاول نشاط إصدار التصاريح الطبية دون ترخيص من اقتصادية دبي، في حين أن الموقع الالكتروني مرخص بنشاط تصميم نظم الحاسب الآلي وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية. وجاءت هذه الضبطية عقب شكوى تلقاها القطاع حول الموقع الإلكتروني، وفور التحقيق تبين مخالفة الموقع لاشتراطات الدائرة. وتؤكد اقتصادية دبي حرصها على حفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك تعزيز الشفافية في قطاع التجارة الالكترونية، والحافظ على تنافسية الأعمال القائم بين الشركات في إمارة دبي.

وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال باستدعاء صاحب الموقع الإلكتروني، وتغريمه بمخالفة مالية لعدم الالتزام بالنشاط التجاري المنصوص عليه في الرخصة، كما تم منح صاحب الموقع مهلة زمنية لتصويب النشاط التجاري الخاصة برخصته، وذلك في حال رغبته بتغيير النشاط، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وفي هذا الصدد، قال ماهر المرزوقي، مدير شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "يتميز القطاع الرقمي في دولة الإمارات وبالأخص إمارة دبي، بنموه المطرد وشموليته لمعظم الاقتصاديات، وعليه يقوم القطاع بالرقابة على المواقع المزودة للخدمات وكذلك المواقع التي تزاول نشاط البيع للمنتجات، وذلك سعياً منا إلى تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لتقديم الخدمات وبيع المنتجات للشركات والأفراد".

وأضاف المرزوقي: "تختلف النشاطات التجارية باختلاف مهامها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتاج بعض النشاطات التجارية إلى موافقات خاصة من بعض الجهات الحكومية وذلك للتأكد من المعايير ومن كفاءة الخدمة المقدمة، كما تحتاج بعض النشاطات المهنية إلى توافر موظف وصاحب خبرة وذو إلمام بالنشاط المراد ترخصيه. ومن هذا المنطلق نحرص على رقابة المنشآت للتأكد من ممارسة كل منشأة النشاط لها فقط".

وأكد المرزوقي على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتم التعامل مع شكاوى الشراء الإلكتروني وقضايا المواقع الإلكترونية بالأهمية ذاتها مقابل الشكاوى الاعتيادية، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي تشدد على مواقع البيع الإلكترونية المحلية والمزودة للخدمات بضرورة وضع أرقام التواصل الخاصة بحماية المستهلك في حال رغبة العميل بتقديم شكوى، أو للإبلاغ عن أية حالة من خلال التواصل عبر الاتصال بخدمة أهلا دبي على الرقم 600545555 للشكاوى والاستفسارات.

وقال المرزوقي: "تقوم اقتصادية دبي بتوسيع إطار حملات التوعية، وكذلك التركيز على المجموعات والشركات الذين تشكل الحصة الأكبر من المتعاملين عبر شبكة الإنترنت، حيث بات المستهلكون أكثر اهتماما بعمليات التسوق والحصول على الخدمات عبر الشبكة الإلكترونية، حيث أن هناك فئات أخرى ترى أن الاجراء الإلكتروني أسهل بكثير من الإجراء التقليدي العادي".

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