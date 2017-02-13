شركة الخدمات التكنولوجية "أوموبونو" تفتتح مكتباً جديداً في دبي

أعلنت ’أوموبونو‘ عن افتتاح مكتب لها في إمارة دبي؛ وجاءت هذه الخطوة بعد عام حافل بالإنجازات المتميزة، ولاسيما فوزها بجائزة ’أفضل وكالة تسويق للشركات‘ خلال حفل توزيع جوائز ’درام نتوورك‘، و’جائزة الملكة للمشاريع‘ التي تعد أرفع تكريم يُمنح لشركة بريطانية.

وتلتزم ’أوموبونو‘ منذ عام 2001 بتمكين العلامات التجارية العالمية من استقطاب المزيد من المشترين والتحوّل إلى وجهات عمل جاذبة وأكثر قيمة عن طريق دمج الرؤى الاستراتيجية والأفكار الطموحة والإبداعية، إلى جانب التوظيف الذكي للتكنولوجيا المتطورة. واستهلت الشركة مسيرتها بقائمة عملاء تضم ’مركز دبي للسلع المتعددة‘ وشركة ’صدارة للكيميائيات‘ وغيرها الكثير.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قامت إدارة ’أوموبونو‘ بتعيين السيد هادلي نيومان عضواً منتدباً للشركة بهدف دعم العملاء وتزويدهم بخبرات الأعمال المتخصصة. ويمتلك نيومان خبرات تمتد لأكثر من 10 سنوات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد عمل قبل ذلك لدى ’شيل وورلدوايد‘ التي ساهم فيها باستقطاب كبرى الشركات بفضل نشاطه وخبرته السابقة أثناء العمل في أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال هادلي نيومان، العضو المنتدب لشركة ’أوموبونو‘ في الشرق الأوسط: "أنا مسرور جداً لانضمامي إلى فريق عمل ’أوموبونو‘ في هذه المرحلة المميزة من تاريخ الشركة التي تشهد نمواً وازدهاراً متزايداً على صعيد أعمالها. لقد جذبتني استراتيجية التكنولوجيا الرقمية التي تتبناها الشركة، إضافة إلى قوتها في التخطيط الاستراتيجي وتركيزها على تقديم الأفضل دائماً. وقد نجحت ’أوموبونو‘ في تأسيس علاقات متميزة وإنجاز أعمال مذهلة، وأنا أتطلع قدماً لمواصلة مسيرة النجاح لهذه العلامات التجارية في المنطقة".

بدوره، أوضح بين دانيس، المدير التنفيذي لشركة ’أوموبونو‘: "تتعاون ’أوموبونو‘ مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية، وسنواصل دعمنا لعملائنا عبر تقديم أفضل الخدمات بشكل دائم. إن التطور الذي تشهده دبي حالياً في ظل توجيهات حكومة الإماراتية يبرهن على أنها أصبحت واحدة من أفضل المدن في العالم. وأنا متحمس جداً لانضمام نيومان لإدارة مكتبنا في دبي؛ فهو شخصية مرموقة في هذا القطاع، وسيسهم اختياره لهذا المنصب في تعزيز التزامنا بتقديم الدعم للعملاء استناداً إلى أفضل التجارب والخبرات في قطاع الأعمال. ويعد افتتاح مكتب دبي نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتنا في عالم التجارة الدولية، خاصة بعد فوزنا بجائزة ’الملكة للمشاريع‘ هذا العام".

يعمل لدى شركة ’أوموبونو‘ أكثر من 100 خبير متمرس في مكاتبها المنتشرة في لندن، وكامبريدج، وشيكاغو، وحالياً في دبي. وستواصل الشركة عملها في تقديم مشاريع عالمية من خلال عروض الخدمات التي توفرها على نطاق واسع.

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