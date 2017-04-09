مؤتمر دبي للسلع الثمينة يبحث المواضيع التي تحدد ملامح الصناعة العالمية

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، وهو السلطة المختصة بالتجارة والمشاريع والسلع في دبي، اليوم النسخة السنوية السادسة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي يعقد خلال يومي 9 و10 إبريل 207 في فندق العنوان (The Address) في دبي مارينا، ويستقطب أكثر من 400 مندوب من مختلف أجزاء سلسلة القيمة، من بينهم ممثلي شركات تعدين ومستثمرين ومهندسين ومديري أصول وممثلي خدمات مهنية.

وقد ركزت الكلمات الافتتاحية التي ألقاها السيد عتيق نصيب، نائب الرئيس التنفيذي الأول لغرفة تجارة وصناعة دبي، والسيد جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والسيد نجيب العلي، المدير التنفيذي لدبي اكسبو 2020، على مكانة دبي كمركز تجاري يربط الأسواق التقليدية في الغرب مع الاقتصادات الصاعدة، مثل الصين والهند والشرق الأوسط وتركيا.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ينظّم هذا الحدث تحت عنوان "ربط الأسواق والحقبة الجديدة للتجارة العالمية"، للبحث في أكثر الموضوعات صلة بهذه الصناعة. وستتركز المناقشات حول كيفية تأثير التحولات في الجغرافيا السياسية على التدفقات التجارية للمعادن الثمينة. وتتطرق حلقات النقاش وورش العمل التي ستعقد خلال اليومين إلى موضوعات مختلفة تشمل أهمية العلامات التجارية في صناعة المعادن الثمينة العالمية وتطبيقات "المعيار الشرعي العالمي للذهب" والآثار المترتبة على فرض الضرائب على الذهب في المراكز العالمية، وفجر حقبة جديدة في صناعة السبائك العالمية.

في معرض تعليقه على هذا المؤتمر، قال السيد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن النجاح المستمر لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة هو دليل على مكانة دبي باعتبارها صانع سوق رئيسي لصناعات الذهب والمعادن الثمينة. وتماشياً مع طموحات الإمارة بأن تكون بوابة عالمية لتجارة السلع، فإننا نواصل الاستفادة من خبرتنا وموقعنا الاستراتيجي بين الغرب والشرق، والشمال والجنوب من أجل توفير بيئة على مستوى عالمي للتجارة. وبالنظر إلى الصناعة الأوسع، لا تزال أمامنا الآن – أكثر من أي وقت مضى –مسؤولية جماعية لتعزيز الشفافية والكفاءة مع الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل بلوك تشاين (Blockchain). وفي ظل العديد من الأحداث غير المسبوقة والمؤثرة على المشهد العالمي، يعتبر مؤتمر دبي للمعادن الثمينة منصة عظيمة لتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة في الصناعة."

شهد يوم افتتاح مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، إعلاناً رسمياً من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، وهي أكبر بورصات المشتقات وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، عن البدء بتداول عقود شانغهاي الآجلة للذهب على منصة بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع بورصة شنغهاي للذهب. وللمرة الأول ستتاح للمستثمرين العالميين والإقليميين الفرصة لتداول وتخليص عقود ذهب مقيّمة باليوان خارج الصين.

يفتح تقديم عقود شنغهاي الآجلة للذهب رابطة تجارية حيوية ما يتيح الوصول العالمي إلى أكبر أسواق الذهب في العالم. إن إدارج عقود شنغهاي الآجلة للذهب سيعزز تجارة المعادن الثمينة بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتنمية والتعاون الاقتصاديين بين البلدين عبر ربط المستثمرين العالميين بأكبر سوق للسبائك يضم أكثر من 10 ملايين عميل مؤسسي و8,3 مليون عميل فردي و55 من خزائن الذهب المعتمدة.

شهد اليوم الأول من المؤتمر نقاشاً حول مستقبل المعادن الثمينة، بما في ذلك جلسات رئيسية حول الابتكار التكنولوجي. وبالحديث عن تطبيق تقنية بلوك تشاين في هذه الصناعة، قال دان كليج، مدير تطوير الأعمال في رويال مينت: "بينما كنا نفكر بكيفية توطيد دعائم رويال مينت في المستقبل، أدركنا بأن عملات وذهب بلوك تشاين كان لها الكثير من القواسم المشتركة، وحيثما كانت هناك فروقات، بدت كل منها تعوض الأخرى. كان هذا هو الدافع من وراء آر ام جي (RMG@)، وهو منتج مبتكر سيتم إطلاقه في عام 2017 من شأنه أن يوفر الأداء الاستثماري لسوق الذهب في لندن مع شفافية الأسعار، واكتشاف الأسعار في الوقت الحقيقي والتنفيذ التجاري لأمن متداول. ونحن نعتقد بأن هذه الميزات، إلى جانب عدم وجود رسوم إدارة سنوية جارية إلى جانب التخزين المجاني، تمثل واحدة من أفضل الطرق وأكثرها فعالية اليوم من حيث التكلفة للاستثمار في الذهب المادي."

أبرزت مناقشات اليوم الأول حاجة أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة إلى النظر في كيفية تأثير هذه القضايا عليهم وعلى أعمالهم، مع ضمان أن يعملوا ضمن بنية تحتية مالية ومادية متينة تتيح لهم التجارة بثقة.

كان المندوبون والمتحدثون في المؤتمر يستعدون أيضاً لجلسات اليوم الثاني حول إحصاءات أسعار المعادن الثمينة وتوقعات الأسعار. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة شاربس بيكسلي: "آفاق التضخم آخذة في الارتفاع طوال الوقت. الذهب لا يعمل بشكل متدرج عندما يكون معدل التضخم من 0.5٪ إلى 1٪، ولكن عندما يصل على 3٪ يكون هناك تغيير في الخطوات. نحن لسنا هناك حتى الآن، ولكننا نقترب من ذلك، وعندها سنرى التأثير المضاعف. "



وقال فيليب نيومان مدير شركة ميتالس فوكوس إن الانتعاش الهش في الولايات المتحدة وارتفاع مستويات الديون من المرجح أن يحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف التضخم خوفاً من حدوث ركود.

كان عدم اليقين الجيوسياسي موضوعاً ساخناً أيضاً. وقال جيف رودس، الرئيس التنفيذي لشركة زي جولد: "لم أر شيئاً حتى الآن من إدارة الرئيس ترامب يشير إلى أننا سنحظى بأي نوع من الاستقرار في أي وقت قريب."

في الهند، هناك بعض الشكوك بسبب ضريبة السلع والخدمات القادمة، إلا أن تاجر الذهب هاريش باواني المقيم في دبي يقول إن الربع الأول من العام في الهند كان أقوى من الفترة نفسها من العام الماضي -"أفضل بشكل ملحوظ"، حسبما أضاف.

وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بصرف النظر عن تقلّب الأسواق في الوقت الحالي، توفر دبي للتجار والمنتجين وغيرهم من أعضاء سلسلة القيمة بيئة شاملة، حيث شهدت قيمة تجارة للسلع عبر الإمارة نمواً بمعدل 60 مليار دولار بين عامي 2011 و2015. وانعكاساً لجهودنا من أجل إضافة قيمة إلى قاعدة عملائنا، فإننا فخورون بأن بورصة دبي للذهب والسلع ستقدم للمستثمرين أول عقود الذهب الآجلة المقومة باليوان خارج الصين بالإضافة إلى أنها تقف وراء أول استخدام من نوعه لسعر الذهب القياسي في شنغهاي في الأسواق المالية الدولية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا مصممون على مواصلة العمل على تكريس مكانة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة كمركز للتجارة المسؤولة في الذهب والمعادن الثمينة، مع تعزيز دورها كصانع سوق."