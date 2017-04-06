الفطيم تشارك في معرض الإمارات للوظائف 2017 لتعزيز قوّة العمل الإماراتية

أكدت شركة الفطيم مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2017، الحدث الرائد للتوظيف والتعليم والتدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بالمواطنين الإماراتيين، الذي سيعقد من 9 إلى 11 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

حالياً، يعمل لدى الفطيم أكثر من 650 مواطن إماراتي، كما وضعت المجموعة خططاً لجذب المزيد من الإماراتيين من أصحاب الخبرة ليشغلوا مناصب إدارية فيها.

يقول زهير الحاج، المدير التنفيذي في الفطيم للموارد البشرية والتوطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم الفطيم باستقطاب المواطنين الإماراتيين وتطويرهم والحفاظ عليهم، لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الاستثمار في قادة الغد هو من أُسس الاستدامة في المستقبل." ويتابع: "إن السمعة الطيّبة للفطيم في الأسواق وبين المواطنين الإماراتيين كأفضّل مكان للعمل، قد تم اكتسابها بفضل التزامنا الكامل وغير المشروط في التنفيذ الناجح لسياسات وإجراءات التوطين التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات."

من خلال مشاركتها الثانية عشرة في معرض الإمارات للوظائف، تهدف الفطيم إلى جذب مواهب إماراتية مؤهّلة لتشغل 25 منصباً حالياً، كما تقدم إلى المتخرّجين حديثاً أكثر من 30 فرصة عمل ضمن أقسامها التشغيلية الواسعة والمتنوعة بما فيها السيارات، الخدمات المالية، تجارة التجزئة والعقارات.

إضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة للخريجين من أصحاب الإمكانات والقدرات العالية الفرصة للمشاركة في البرنامج المنظَّم التعليمي، "قادة المستقبل"، بهدف إعداد وتطوير الجيل القادم من قادة الأعمال.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تبلغ مدّة البرنامج 18 شهراً وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفردية للمرشحين، ما يتيح لهم تجربة العمل في ثلاث وظائف، والتعلّم من العمل جنباً إلى جنب مع كبار قادة المجموعة، علاوة عن تمكينهم من بناء معرفتهم وخبراتهم في مضمار الأعمال التجارية، وتطوير مسيرة مهنية متقدمة.

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