فوجيتسو تطلق مركز جديد لأتمتة العمليات الروبوتية﻿

أعلنت شركة ’فوجيتسو‘ عن تأسيس ’المركز الأوروبي للتميز في مجال أتمتة العمليات الروبوتية‘ (RPA)، والذي تتم إدارته من مكاتب الشركة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. وسيعمل المركز الجديد على قيادة تطوير خدمات جديدة لإدارة المهام المتكررة بدقة وتحديد وحل اختناقات العمل الخفية وتحسين سير العمليات التشغيلية، مما سيساعد عملاء الشركة على تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الأتمتة الروبوتية لتنفيذ المهام الإدارية اليومية في مجالات تشمل دعم العملاء والموارد البشرية والمحاسبة.

وتستعين تقنية ’أتمتة العمليات الروبوتية‘ بالروبوتات البرمجية مع أو بدون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرات التعليم الآلي لإدارة الحجم الهائل من مهام العمل البسيطة والمتكررة، وإفساح المجال أمام الطاقات البشرية للتركيز على الأعمال الإبداعية. ويتم تطبيق تقنيات ’أتمتة العمليات الروبوتية‘ عادة في مختلف الأعمال الإدارية ورفع التقارير المتعلقة بالمهام الوظيفية الخاصة بدعم العملاء، وترقية قواعد البيانات، واعتماد الخدمات الرقمية بشكل عام. فعلى سبيل المثال، لا تشتمل قدرات الروبوت البرمجي على ترقية كميات هائلة من البيانات دون وقوع أي أخطاء - خلال فترة وجيزة بالمقارنة مع الوقت الذي يستغرقه العنصر البشري لإنجاز عملية الترقية – فحسب، وإنما القيام بذلك على نحو غير منقطع على مدار الساعة ودون مخاطر التعرض للأخطاء البشرية المرتبطة بهذه الأنشطة. ومن شأن ذلك أن يسهم بتعزيز مستويات الإنتاجية وزيادة رضا الموظفين، مما يتيح لهم القدرة على قضاء المزيد من الوقت في إنجاز المهام الوظيفية المثيرة للاهتمام، وتوفير قيمة مضافة لعملهم في نهاية المطاف.

وبهذه المناسبة، قال بيارن راسموسين، مدير إدارة التطبيقات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في شركة ’فوجيتسو‘: "لمسنا بشكل فعلي الفوائد الكثيرة التي توفرها الروبوتات البرمجية وتطبيقات المساعد الافتراضي، ولكننا ما زلنا في بداية الطريق فيما يتعلق بمعرفة الإمكانات الحقيقية التي تنطوي عليها تقنية أتمتة العمليات الروبوتية. ومع تنامي حالات الاستخدام الجديدة لهذه التقنيات، سيتيح ’المركز الأوروبي للتميز في مجال أتمتة العمليات الروبوتية‘ لنا القدرة على استكشاف الفرص المتاحة لتطوير وتبادل أفضل الممارسات مع عملائنا. ولا ينحصر التطبيق الناجح لتقنية أتمتة العمليات الروبوتية على المشاريع التكنولوجية المستقلة فحسب، حيث نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا بما يتيح لهم المشاركة في إنشاء حلول أتمتة العمليات الروبوتية التي تتكامل على النحو الأمثل مع عملياتهم التشغيلية، وبالتالي المساهمة بفاعلية في مشاريع التحول الرقمي".

وتشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات حالياً عناصر محورية في الموجة الرابعة للرقمنة. وتماشياً مع رؤيتها التي تركز على ’المجتمع الذكي المتمحور حول الإنسان‘، تعمل ’فوجيتسو‘ على مساعدة عملائها على الاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة التي من شأنها تحسين مهام العمل التي يتولاها الموظفون. وسيتيح ’المركز الأوروبي للتميز في مجال أتمتة العمليات الروبوتية‘ للعملاء إمكانية تسريع وتيرة عمل المشاريع التجريبية، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكامل والتي تستفيد من قدرة تقنية أتمتة العمليات الروبوتية، بما يسهم في تبسيط العمليات وتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تعاونه الوثيق مع العملاء لتفعيل مشاركتهم في توفير الخدمات الجديدة لأتمتة العمليات الروبوتية، سيعمل فريق عمل ’المركز الأوروبي للتميز‘ على التأكد من قدرة هذه المبادرات على دعم أهداف العمل المحددة، ومدى ملاءمتها للمشاريع الرقمية الأوسع نطاقاً.

وتنطوي تقنية أتمتة العمليات الروبوتية على إمكانات كبيرة يمكن تطبيقها ضمن القطاعات والمهام الوظيفية المختلفة، حيث تتيح إمكانية التطبيق دون الحاجة إلى إجراء فحص لكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن إتاحة القدرة على نشرها عند الحاجة إلى معالجة مهام وظيفية محددة مثل المعالجة التلقائية للمعاملات، أو تعديل بالبيانات، أو التواصل مع الأنظمة الأخرى. وبهدف تعزيز قدرة العملاء على الاستفادة المثلى من تطبيقات تقنية أتمتة العمليات الروبوتية، يعمل ’المركز الأوروبي للتميز في مجال أتمتة العمليات الروبوتية‘ على تطوير محفظة شاملة من البرامج والخدمات التي يمكن دمجها – في المستقبل القريب – مع إمكانات الذكاء الاصطناعي المتاحة حالياً، وتقديمها عبر الخدمة السحابية Cloud Service K5 التي توفرها ’فوجيتسو‘.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قام ’المركز الأوروبي للتميز في مجال أتمتة العمليات الروبوتية‘ مؤخراً بإطلاق مشروع تجريبي ضمن ’مستشفى منطقة أوستروبوثنيا الجنوبية‘ في فنلندا. ومن خلال عملية أتمتة المعلومات الأولية التي يتم جمعها عند وصول المرضى، أصبح لموظفي المشفى المزيد من الوقت للتركيز على رعاية المرضى. ويعمل هذا النموذج المؤتمت على جمع المعلومات الأساسية حول المرضى، ويحدد مبدئياً أسباب دخولهم إلى المستشفى. ويمتاز هذا النموذج بطابعه الديناميكي، حيث تستند المعلومات المطلوبة حول طبيعة زيارة المريض للمستشفى.

وبهذا السياق، قال تيمو هوكيلتو، مهندس تكنولوجيا المعلومات في ’مستشفى منطقة أوستروبوثنيا الجنوبية‘: "نجح المشروع التجريبي بتحقيق نتائج لافتة حتى الآن. فعلى سبيل المثال، تستقبل العيادة العينية في ’مستشفى سيناجوكي‘، وهو إحدى المؤسسات الطبية المشاركة في المشروع التجريبي، 20,200 مريض سنوياً. ووفقاً للحسابات التي أجريناها، فقد نجحت تقنية أتمتة العمليات الروبوتية في توفير 33 دقيقة من وقت العمل يومياً. وبمجرد البدء بتشغيل النظام بالكامل في جميع مرافق المرضى الخارجيين البالغ عددها 30 وحدة والتي تستقبل سنوياً ما مجموعه 260 ألف مريض، فإننا نتوقع للوقت الذي سيتم توفيره أن يبلغ 109,200 دقيقة سنوياً".

ويمكن تقديم حلول أتمتة العمليات الروبوتية من ’فوجيتسو‘ في أماكن العمل أو بشكل برمجيات كنموذج خدمة، فضلاً عن دمج جميع الخدمات التي يتطلبها النشر السريع لتقنية أتمتة العمليات الروبوتية. وتستخدم ’فوجيتسو‘ إطار عمل خدمة ’إكسبرس واي‘ (Xpressway) لتطبيق خدمة أتمتة العمليات الروبوتية، والمساعدة على معالجة التحديات التقنية لتطبيق حلول أتمتة العمليات الروبوتية على نطاق واسع. ويتم التخطيط لنشر هذه الخدمات بالتعاون مع العملاء، ثم تطبيقها وإدارتها على نحو متكامل من قبل شركة ’فوجيتسو‘، بما في ذلك المهام التلقائية المتعلقة بعمليات المراقبة والترقية والتدابير الاحتياطية.



