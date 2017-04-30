أكثر 30 شركة إثارة للإعجاب في الخليج

في جميع أنحاء منطقة الخليج العربية، تكافح الاقتصادات ذات الاعتماد الأساسي على النفط الذي تراجعت أسعار بشدة منذ أكثر من عامين، وتقوم بعمليات إعادة هيكلة وتقليص وترشيد الانفاق، كما تعمل بجهد على وضع استراتيجيات للتعامل مع عجوزات الموازنات والعجوزات المالية التي لم يكن ممكناً تصورها قبل سنوات قليلة فقط.

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وبحكم طبيعتها، تتأثر الشركات التجارية بالتراجع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، ويضطر كثيرون أيضاً إلى القيام بعمليات إعادة هيكلة وتحقيق وفورات أكبر. ولكن هذا المأزق هو بالتحديد السبب الذي يجعل من الشركات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، أكثر أهمية حتى للحكومات.



ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومات بجدية لتنويع اقتصاداتها، فإنها تركز بشكل أكبر على القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، في حين تضغط أيضاً على المدراء التنفيذيين الذين يديرون الشركات المملوكة للدولة لزيادة كفاءاتهم وتحقيق المزيد من الابتكار والفرص، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد، الذي من شأنه تحسين أوضاع الشركات ونقلها إلى مستويات أفضل وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة ككل.

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في هذه القائمة التي تنشرها أريبيان بزنس للمرة الأولى حددنا بعض تلك الشركات التي أثبت بالفعل كيفية تحقيق النجاح وسط أوقات الأزمات وأيضا كيفية التكيف والتعامل مع المشهد الاقتصادي الجديد، في المنطقة والكيفية التي استطاعت بموجبها أن تصبح مثالا يحتذى لشركات أخرى، في الوقت الذي تقود فيه أيضاً مجالات الابتكار، وتثبت التزاما غير معهود بتأسيس أرضية اقتصادية جديدة في المنطقة.

وعلى الرغم من أن كثرين قد لا يتفقون معنا في هذه القائمة، وربما لن يتفقون مع خياراتنا أو حتى تصنيفاتنا، فإننا نؤكد للقراء الأعزاء أنهم سيجدون الكثير مما سيثير إعجابهم واهتمامهم بالشركات الـ 30 التي فازت بهذه القائمة، والتي عمل فريق محرري أريبيان بزنس طيلة أشهر على وضعها وتنقيحها للخروج بها بالصورة الأفضل.

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