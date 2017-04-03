بيريللي: فرص استثمارية على هامش نمو التواصل الاجتماعي في العالم العربي

أسهمت التطورات التكنولوجية في إعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي وتغييره بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بات المستهلكون الآن يتصفحون المحتوى أكثر من أي وقت مضى عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يطرح المزيد من الفرص الجديدة أمام العلامات التجارية في إطار الوصول والتفاعل مع جمهورها المستهدف.



وتعتبر شركة ’بيريللي‘ المصنعة للإطارات الفاخرة واحدةً من تلك العلامات التي تدرك أهمية المنصات الرقمية عبر الإنترنت في إطار الوصول إلى جمهورها. وقامت الشركة مؤخراً بالتعاون مع ’كار ثروتل‘ - أكبر شركة إعلامية موجهة لعشاق السيارات من جيل الألفية – في مجال تغطية رعايتها لفعالية ’ويركس ريونيون‘ الأولى الخاصة بنادي ’بورشه كلوب أوف أميريكا‘؛ مع وصول محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المخصص إلى أكثر من مليوني متابع من عشاق السيارات خلال فترة الفعالية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد شهدت هذه الشراكة الإبداعية قيام ’كار ثروتل‘ بإنتاج أشكال جديدة من المحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل فيديوهات موقع ’فيسبوك‘ والتغطية اللحظية على موقع ’سناب تشات‘ والمنشورات على موقع ’إنستاجرام‘. وعلى مدى 6 أيام، نجحت هذه الشراكة في الوصول إلى أكثر من مليونين من عشاق السيارات إلى جانب توليد أكثر من 800 ألف تفاعل على منصة ’كار ثروتل‘ لوحدها. وكسبت ’بيريللي الولايات المتحدة‘ أكثر من 7 آلاف من المتابعين الجدد خلال الحملة.



وتسلط هذه الشراكة الضوء على عنصر الجذب الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية. ومع ارتفاع عدد مستخدميها على الصعيد العالمي، تقدم هذه القنوات فرصاً محسنةً للشركات في إطار الوصول إلى الجمهور حول العالم.

وتمثل المنطقة الخليجية سوقاً رئيسيةً للشركات التي تنشط في الفضاء الرقمي. ووفقاً لدراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة أبحاث السوق ’يوجوف‘، يقضي سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 5 ساعات يومياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي – أي ربع يومهم. وعلاوةً على ذلك، أشار التقرير الصادر عن شركة ’يوجوف‘ إلى قضاء سكان المملكة العربية السعودية لمتوسط يبلغ خمس ساعات يومياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن 30% من المستخدمين يمتلكون من 6 إلى 10 تطبيقات مثبتة على هواتفهم الذكية.



وفي ذات الوقت، تشير النسخة السابعة من ’تقرير الإعلام الاجتماعي العربي‘ – الصادر عن ’كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية‘ – إلى ارتفاع عدد الحسابات المسجلة على موقع ’فيسبوك‘ في المنطقة العربية بواقع أكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل انتشار مذهل بلغ 95% وخاصةً في قطر والإمارات. كما يسلط التقرير الضوء على ارتفاع مستوى التفاعل العربي على موقع ’تويتر‘، إذ بلغ عدد التغريدات اليومية القادمة من العالم العربي 27.4 مليون تغريدة في مارس 2016 قياساً بـ 17.2 مليون تغريدة قبل عامين من ذلك التاريخ. وتم توليد أكثر من نصف التغريدات العربية في دولتين فقط، حيث شكلت التغريدات القادمة من المملكة العربية السعودية نسبة 33% من العدد الإجمالي للتغريدات، متبوعةً بمصر – أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان – التي كانت مسؤولةً عن 18% من إجمالي التغريدات.



وتشهد منصات التواصل الاجتماعي الأخرى انتشاراً متزايداً في العالم العربي. وبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي موقع ’لينكد إن‘ في المنطقة 16.6 مليون مستخدم بتاريخ يناير 2017، مع استضافة دولة الإمارات لأغلبية مستخدمي الموقع في الدول العربية محققةً نسبة 32.5% من العدد الإجمالي. في حين يمتلك موقع ’إنستاجرام‘ 7.1 مليون مستخدم مسجل في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال متحدث باسم شركة ’بيريللي‘: "مع بزوغ نجم منصات التواصل الاجتماعي، خضعت ملامح المشهد الإعلامي لتغيرات واسعة وملموسة. ولهذا السبب، تبذل ’بيريللي‘ قصارى جهودها للتحرك مع التيار والتكيف مع هذا التغيير، إذ أننا نبحث باستمرار عن أفضل السبل لتعزيز مستويات التفاعل من خلال رعاية الفعاليات. وكانت فعالية ’ويركس ريونيون‘ الافتتاحية الخاصة بنادي ’بورشه كلوب أوف أميريكا‘ بمثابة فرصة رائعة بالنسبة لنا من أجل تعزيز جمهور الشركة، ولذلك قمنا بإبرام هذه الشراكة مع ’كار ثروتل‘ - أكبر شركة إعلامية موجهة لعشاق السيارات من جيل الألفية".



وأضاف المتحدث: "تخطت النتائج ومستويات الانتشار والوصول جميع التوقعات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويتمثل جمال وسائل التواصل الاجتماعي بأنها غير محصورة بدولة أو منطقة. ومع هذه الزيادة في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، نحن واثقون من قدرتنا على الوصول إلى جمهورنا وزيادة أعدادهم وتعزيز سمعة ’بيريللي‘ بشكل أكبر".



وأصبحت شركة ’كار ثروتل‘ بمثابة علامة تجارية رئيسية لعشاق السيارات المنتمين لجيل الألفية، حيث تتمتع الشركة بإمكانية وصول لأكثر من 200 مليون من هؤلاء العشاق وتحقق أكثر من 170 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو بشكل إجمالي شهرياً. ومع مواصلة العادات الاستهلاكية في مجال الإعلام بالتحول نحو منصات التواصل الاجتماعي، يشهد الطلب على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً. وتماشياً مع التزامها طويل الأمد ورعاية ’بيريللي‘ لفعالية ’ويركس ريونيون أميليا آيلاند باي بيريللي‘ الخاصة بنادي ’بورشه كلوب أوف أميريكا‘، وجهت الدعوة لشركة ’كار ثروتل‘ من أجل توفير تغطية رقمية شاملة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لهذه الفعالية المرموقة الجديدة.



